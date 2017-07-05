Рыжаки и Эвалар ведут совместную кампанию, пытаясь выбить из борьбы за пост мэра Бийска губернаторского фаворита – Якубу.

05.07.2017

4 июля к кампании по дискредитации имеющего неофициальную репутацию губернаторского фаворита в борьбе за вакантный пост главы администрации Бийска 48-летнего Евгения Якубы к СМИ имеющей на Алтае широкие интересы в бизнесе и политики семьи Рыжаков присоединились многочисленные медиа-проекты группы Эвалар.

Кампания с требованием к Якубе выйти из борьбы за пост мэра (и даже вообще уйти из политики) была начата 3 июля публикацией большой редакционной статьи ИА Атмосфера – основным медиа-ресурсом Рыжков. В материале Якубу обвиняли в том, что на празднике 9 мая он позировал фотографам с якобы не принадлежащей ему медалью За отвагу на пиджаке. Не слишком серьезное вероятное административное нарушение, впрочем, перед принятием решения о назначении мэра фактически контролирующим этот процесс и старающимся избегать публичных скандалов губернатором Александром Карлиным, могло радикально повлиять на судьбу фаворита. Неофициальный статус спорной медали в народе весьма высок и незаслуженное ее ношение претендентом на пост главы крупного города в условиях публичного скандала реально имеет реальные шансы стать в глазах главы края поводом для финала его публичной карьеры.

Подозрения в том, что политик мог носить фальшивую награду, выглядят достаточно обоснованными. Якуба, прослуживший в 90-е около полутора лет в Бийском ОМОНе и бывавший тогда в командировках в Чечне, ранее никогда не упоминал о наличии у него этой престижной медали. Не решился он внести ясность в этот вопрос и сейчас, уклоняясь после перехода скандала в публичную плоскость от контактов со СМИ.

Любопытным последствием начатой бизнес-семьей Рыжаков кампании стало присоединение к ней 4 июля другой влиятельной на Алтае бизнес-группы – контролирующей крупнейшего производителя БАДов предпринимательской семьи Прокопьевых. Принадлежащие расположенному в Бийске Эвалару СМИ 4 июля в циркулярном режиме наперебой стали публиковать предельно жесткие материалы про Якубу и медаль. Некоторые из них, подошедшие к заданию наиболее халтурно, составили свои публикации из прямых цитат материала Атмосферы (не давая, впрочем, на нее ссылок и представляя свои статьи как оригинальные). Но более ответственные медийщики существенно переработали полученный исходник, видимо, имея задачу замаскировать связь впервые выступивших единым PR-фронтом две влиятельные алтайские бизнес-семьи.

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