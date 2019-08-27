Руководитель скандального приюта в Барнауле отправлена в СИЗО?

27.08.2019

Администратор ставшего предметом громкого медиа-скандала приюта "Успех" для стариков и одновременно пастор учредившей его квази-протестантской религиозной группы Лариса Ягофарова оказалась в предварительном заключении на период следствия. Такое заявление распространила 27 августа "губернаторская" телекомпания Катунь-24.

Именно с конфликта четы Ягофаровых и съемочной группы этой телекомпании начался в апреле скандал вокруг проблемного приюта, предположительно входившего в сеть подобных проектов, поддерживаемых в ряде регионов Сибири квази-протестантской группой «Мир без наркотиков — это Успех». В Алтайском крае скандальный приют был связан с местной религиозной организацией церковью евангельских христиан "Новый город" Александра Печенкина. "Такой качок с татухами. Он резкий парень и всегда торопится", - так вспоминают о религиозном бизнесмене знавшие его люди. Среди учредителей этой группы – засветившаяся в скандале вокруг приюта чета Ягофаровых (г-жа Ягофарова даже имела в ней статус священнослужителя – пастора).

Именно г-н Печенкин также являлся учредителем приюта "Успех" (руководитель – Кирилл Фомин).

Несмотря на подозрительный характер проекта, его организаторы сумели убедить Министерство соцзащиты Алтайского края наделить приют "Успех" официальным статусом поставщика социальных услуг (в соответствующем реестре Министерства приют числился в последней строке под номером 110).

В этой связи в СМИ высказывались версии о том, что деятельность сомнительного приюта также могла "прикрываться" руководством Минсоцзащиты края и местными силовиками.

Катунь-24 заявила о том, что г-жа Ягофарова сейчас обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следствия, она якобы незаконным образом завладела квартирой пенсионерки. Однако, каких-либо официальных подтверждений этой информации нет – а "губернаторская" телекомпания в свое публикации сослалась лишь на информацию "от собственного источника в правоохранительных органах".

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