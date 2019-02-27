Росстат восстановил данные о доходах жителей Алткрая, но больше ясности от этого не стало.

27.02.2019

В конце дня 26 февраля алтайский терорган Росстата восстановил на своем сайте уничтоженную без каких-либо объяснений более месяца назад страницу с текущей статистикой о доходах жителей Алтайского края. Приведенные в ней данные, однако, разнятся с теми, которые были опубликованы до этого ранее. В частности, теперь при публикации данных не указывается – применялась ли при их расчете известная манипулятивная стратегия исключения из доходной базу разовой индексационной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. (манипуляция этой цифрой позволяет завысить реальный доход примерно на 0,5%). Отсутствие такой ссылки не дает возможности в полной мере понять реальность опубликованных алтайскими статистиками цифр.

На восстановленной странице терорган Росстат подтверждает цифру реальных располагаемых доходов в Алтайском крае в январе 2019 г. Как и сообщалось, в текущем году они продолжили падение, составив 99,4% от показателя соответствующего периода прошлого года. Эта цифра, впрочем, также нуждается в дополнительной верификации на предмет учета в ее базе упомянутой пенсионной выплаты.

А вот реальные располагамые доходы по итогам 2018 г. в Алтайском крае по-прежнему неизвестны. В целом по России, по итогам года они упали на 0,2%. В Алтайском крае это падение было гораздо более глубоким – видимо, в размере близком к 3%.

Новые данные о состоянии этого важнейшего индикатора, видимо, будут доступны в марте, когда ожидается публикация информации по доходам в регионах в 2018 г. федеральным Росстатом.

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