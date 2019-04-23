Росстат в Алтайском крае вновь удалил все данные о доходах жителей этого региона.

23.04.2019

Действующий в Алтайском крае территориальный орган Росстата (зоной его ответственности является также и Республика Алтай) 23 апреля удалил со своего сайта все данные о доходах населения края. Удаление этой важнейшей информации без каких-либо объяснений произошло в ходе ее обновления – в этот день в соответствующих разделах сайта ("Уровень жизни" и "Макроэкономика") появились данные за очередной месяц (март) и одновременно оттуда были удалены все данные о доходах населения. Так, из раздела "Уровень жизни" были удалены все таблицы о доходах жителей края предыдущих периодов. А новая таблица в разделе "Макроэкономика", повествующая об итогах первого квартала, была опубликована без традиционной строки о реальных располагаемых доходах населения за этот период.

Подобными манипуляциями терорган Росстата на Алтае уже занимался - в начале 2019 года. Предположительно, целью тогдашнего удаления статистики о доходах населения было желание скрыть от публикации цифру, описывающую падение уровня реальных располагаемых доходов населения в Алтайском крае по итогам 2018 г.

Манипуляторы из алтайского ведомства Росстата в целом преуспели в этом – цифра падения доходов за прошлый год тогда так и не появились на их региональном сайте. В целом по России падение реальных располагаемых доходов за 2018 г. составило 0,2%.

Известно, что в Алтайском крае эта цифра оказалась многократно выше: неполные данные об этом, появившиеся в базах федерального Росстата, свидетельствуют, что падение доходов здесь составило примерно 3-4%. Близкая к этому цифра падения реальных располагаемых доходов в крае в 2018 г. звучала и на недавнем полузакрытом заседании краевого правительства – в докладе губернатору члены его кабинета с унынием рапортовали о падение доходов в прошлом году на 4,1%.

Падение реальных располагаемых доходов продолжилось в Алтайском крае и в 2019 г. – еще недавно на сайте местного Росстата красовалась статистика о том, что по итогам первых двух месяцев года они упали еще на 2,3% (к соответствующему периоду прошлого года). Это было существенно выше федерального показателя – за то же время падение доходов населения по России составило 1,3%.

Известно. что в марте по всей стране этот процесс существенно ускорился – по итогам первого квартала реальные располагаемые доходы населения в РФ упали уже на 2,3% к прошлогодним показателям.

В этой ситуации становится понятным малодушие удаливших коварные данные алтайских статистиков: если такие же тенденции сохранились в марте в депрессивном сибирском регионе, падение доходов здесь лишь за 3 месяца текущего года могло составить еще около 4%.

26 апреля в Заксобрании Алтайского края должен прозвучать доклад губернатора Виктора Томенко за первый год своего правления. Начальным девизом и основной идеологией которого год назад, как известно, был провозглашен рост уровня жизни населения края.

Известно, что губернатор в нем намерен всеми силами избегать "скользкой" темы возникшего при нем экстраординарного падения доходов населения подмандатного региона: этот важнейший индикатор вообще не упоминается г-ном Томенко в опубликованных тезисах его подробнейшего доклада.

В этой связи не исключено, что действия алтайского Росстата уничтожившего публичную статистику доходов, могли иметь целью "подыграть" главе региона в попытке сокрытия этой проблемы.

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