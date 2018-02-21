Росстат утверждает, что средняя зарплата в Алтайском крае увеличилась в 2017 г. на 7,2%.

21.02.2018

Среднемесячная зарплата в 2017 г. увеличилась в Алтайском крае на 7,2%, достигнув цифры в 22.732 рубля в месяц. Об этом заявил территориальный орган Росстата в этом регионе. При своих расчетах Росстат учел зарплаты примерно половины трудоспособного населения региона – 611.224 человек.

За последние несколько лет эта цифра упала примерно на 20%. Предположительно, это произошло за счет перемещения ранее учитываемых работников в "серую" зону занятости. Власти и само ведомство государственной статистики достаточно равнодушно наблюдали этот процесс, несмотря на постепенно вносимые им существенные искажения в картину в этой важнейшей сфере. Ведь остающиеся в сфере "белой" зарплаты работники крупных компаний и бюджетной сферы формировали существенно более благополучную картину, показывая уровень зарплат выше среднего по экономике.

Однако, к 2017 году это положение стало совершенно нетерпимым, вызвав массовые протесты экспертов - на фоне реальной стагнации зарплат Росстат весь год бодро отчитывался об их росте.

Обращает на себя внимание также и то, что терорган Росстата в Алтайском крае продолжает сознательно тормозить публикацию еще более значимого индикатора – среднего дохода. На федеральном уровне Росстат 20 января опубликовал данные о средних доходах уже за январь 2018 года – но на Алтае по-прежнему недоступны данные еще за декабрь (и, соответственно, в целом за 2017 год). Возможно, дело здесь в том, что, согласно неподтвержденным официально утечкам из недр ведомства госстатистики, реальный доход в 2017 году в Алтайском крае (подсчитанный в том числе с учетом зарплат работников "серой" экономики) продолжил свое падение – на 1,2%.

Независимые эксперты также предупреждают о том, что подготавливаемые Росстатом данные о среднем доходе в 2018 году составлены по сознательно искаженной методике, позволяющей существенно завысить их уровень (для этого в доходах 2017 г. задним числом была исключена январская выплата пенсионерам в 5тыс. рублей). В итоге существенно ускорившее свои темпы в январе 2018 г. падение реальных доходов населения в отчете Росстата превратилось в их иллюзорный рост.

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