Росстат утверждает, что инфляция в 2017 г. в Алтайском крае составила лишь 1,8%.

15.01.2018

Потребительская инфляция в Алтайском крае за 2017 год составила рекордно низкую цифру в 1,8%, утверждает терорган Росстата в этом регионе. В 2016 г. рост цен в этом регионе оценивался в 5,8%.

Основным фактором роста цен в 2017 г. стала сфера услуг - а там преимущественно регулируемый властями края рост коммунальных тарифов. В целом цены на услуги за год выросли здесь на 3,9%. При этом почти две трети этого объема приходится на июль, месяц когда вступили в силу новые увеличенные властями края тарифы.

Рост цен на непродовольственные товары составил за год 3,1%. Здесь рост цен шел в течение всего года равномерными темпами. А вот цены за продовольственные товары в крае за год продемонстрировали падение. Как утверждает Росстат, они снизились на 1%. При этом дефляция отмечалась ведомством как устойчивый процесс на протяжении всех пяти последних месяцев года.

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