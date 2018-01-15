Росстат утверждает, что инфляция в 2017 г. в Алтайском крае составила лишь 1,8%.

|Январь 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Потребительская инфляция в Алтайском крае за 2017 год составила рекордно низкую цифру в 1,8%, утверждает терорган Росстата в этом регионе. В 2016 г. рост цен в этом регионе оценивался в 5,8%.
Основным фактором роста цен в 2017 г. стала сфера услуг - а там преимущественно регулируемый властями края рост коммунальных тарифов. В целом цены на услуги за год выросли здесь на 3,9%. При этом почти две трети этого объема приходится на июль, месяц когда вступили в силу новые увеличенные властями края тарифы.
Рост цен на непродовольственные товары составил за год 3,1%. Здесь рост цен шел в течение всего года равномерными темпами. А вот цены за продовольственные товары в крае за год продемонстрировали падение. Как утверждает Росстат, они снизились на 1%. При этом дефляция отмечалась ведомством как устойчивый процесс на протяжении всех пяти последних месяцев года.
← Назад
Elements not found