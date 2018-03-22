Росстат рапортует о беспрецедентном увеличении зарплаты в Алтайском крае в 2018 году.

22.03.2018

Средняя зарплата за январь 2018 года в Алтайском крае увеличилась на беспрецедентный за последние годы уровень - на 10,6% (к соответствующему периоду прошлого года), составив 22.546 рублей. Об этом сообщает территориальный орган Росстата в этом регионе. А с учетом рассчитанного Росстатом в крае ее увеличения по итогам прошлого года еще на 7,2%, накопленный итог должен показать к настоящему моменту беспрецедентный для последних, кризисных лет почти 20-процентный рост размера зарплаты.

Независимые эксперты, однако, обращают при этом внимание на то, что реальные доходы населения края (впрочем, еще сильнее - и всей России) по итогам прошлого года не только не выросли, но упали (предварительно – в крае на 1,2%, в России – на 1,7%). Реальность вывода о продолжении падения доходов поддерживает и застывший на кризисном минимуме показатель потребления населения (объем розничного товарооборота). Подпитываемый вновь начатой банками кредитной накачкой граждан, он перестал падать, но демонстрирует при этом рост, близкий к нулевому.

Небывалый же рост зарплат в сводках Росстата при этом связывается с тем, что зарплатная статистика, в течение ряда лет испытывавшая давление властей, сегодня отражает состояние этого важнейшего индикатора довольно некорректно. так, за последние годы сильно упало количество работающих, чьи зарплаты обсчитываются Росстатом. Фактическим инициатором этого процесса являлись власти регионов. Например, в Алтайском крае количество работников, чьи зарплаты прямо обсчитывает Росстат, упало за несколько последних лет примерно на 20% и составляет сейчас лишь около половины реально работающего населения. В легальном секторе рынка труда остались преимущественно бюджетники, менеджеры и работники крупных предприятий, так или иначе связанных с государством. При этом сотни тысяч работников "серого" сектора негосударственных структур (в особенности низового звена) не видны Росстату – в лучшем случае их зарплаты обсчитываются расчетным методом, вызывающем большие сомнения в корректности.

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