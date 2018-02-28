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Росстат отрапортовал о снижении реальных доходов в Алтайском крае в 2017 году на 0,6%.

28.02.2018

Действующий в Алтайском крае территориальный орган Росстата сообщил о том, что реальные среднедушевые доходы населения этого региона по итогам 2017 года вновь снизились – на сей раз на 0,6% (к предыдущему году).  Данная цифра носит предварительный характер и еще подлежит утверждению Росстатом.

В номинальном исчислении среднемесячные доходы жителя Алтайского края в 2017 году были определены Росстатом в размере 22.130 рублей.

Методика расчета Росстатом среднедушевого дохода в последнее время подвергалась аргументированной критике экспертного сообщества, как существенно искажающая картину в этой сфере с целью искусственного завышения показателей.

Падение реальных доходов населения в Алтайском крае непрерывно идет с августа 2014 года.

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