Росстат отрапортовал о снижении реальных доходов в Алтайском крае в 2017 году на 0,6%.

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Действующий в Алтайском крае территориальный орган Росстата сообщил о том, что реальные среднедушевые доходы населения этого региона по итогам 2017 года вновь снизились – на сей раз на 0,6% (к предыдущему году). Данная цифра носит предварительный характер и еще подлежит утверждению Росстатом.
В номинальном исчислении среднемесячные доходы жителя Алтайского края в 2017 году были определены Росстатом в размере 22.130 рублей.
Методика расчета Росстатом среднедушевого дохода в последнее время подвергалась аргументированной критике экспертного сообщества, как существенно искажающая картину в этой сфере с целью искусственного завышения показателей.
Падение реальных доходов населения в Алтайском крае непрерывно идет с августа 2014 года.← Назад
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