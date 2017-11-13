Родом из пыточных подвалов НКВД: признания алтайской полиции накануне праздника.

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О том, что полиция в Алтайском крае прямо связывает себя как институт с оставившей недобрую память в регионе командой палачей сталинского НКВД, заявил 10 ноября начальник регионального ГУ МВД Олег Торубаров. В опубликованном 10 ноября интервью краевому официозу – газете Алтайская правда – генерал-лейтенант полиции прямо связал возникновение возглавляемого им ведомства с созданием осенью 1937 года управления НКВД Алтайского края.
"Непосредственно юбилейная дата состоялась в октябре текущего года. В 1937 году вышел приказ НКВД СССР № 00634, датированный 1 октября. В соответствии с ним было образовано Управление НКВД по Алтайскому краю, в подчинение которого вошли 55 городских и районных отделений НКВД. Эта дата и стала днем основания органов внутренних дел Алтайского края. Для всех сотрудников органов внутренних дел края это, безусловно, повод подвести итоги, подумать о перспективах. А также вспомнить о тех нелегких этапах становления и развития, которые выпали на долю крупнейшей правоохранительной структуры региона", - заявил полицейский генерал, обосновывая сомнительную дату как повод для сегодняшнего полицейского праздника (10 ноября полицейские отметили День сотрудника органов внутренних дел РФ).
В действительности создание краевого управления НКВД (в состав которого входила тогда и предшественница алтайской полиции – управление рабоче-крестьянской милиции, УРКМ) в 1937 году – лишь один из этапов полицейской истории на Алтае.
Однако, то, что организовавшая массовый террор на Алтае команда сотрудников НКВД (руководство которой вскоре было осуждено преимущественно к смертным приговорам за зверства и фальсификацию дел) открыто была избрана для сегодняшней алтайской полиции в качестве отцов-основателей, безусловно, может являться показательным фактом.← Назад
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