Реальные доходы в Алткрае в январе упали лишь на 0,5%.

26.02.2019

Такое утверждение содержится в сводке "Макроэкономика", появившейся в конце дня 25 февраля на сайте тероргана Росстата на Алтае (сводка датирована фальшивой датой публикации – 22 февраля). Содержащая основные показатели ситуации в Алтайском крае за январь 2019 г. публикация включает в себя и графу "Реальные располагаемые доходы населения". Ведомство государственной статистики утверждает, что в текущем году падение реальных доходов продолжилось – в январе они составили 99,5% от показателей за соответствующий период прошлого года. При этом в публикации не указано – применялась ли при расчете этой цифры известная манипулятивная стратегия Росстата (по неучету индексационной выплаты пенсионерам в 2017 г.).

Стоит отметить, что публикация 25 февраля сменила исчезнувшие с этого раздела сайта данные по итогам 11 месяцев 2018 г. Таким образом, публикация сводки основных макроэкономических показателей по итогам всех 12 месяцев 2018 г. года терорганом Росстата так и не была произведена.

Ряд статистических индикаторов по итогам года все же появился в тематических разделах сайта. Однако, основной из них – данные о доходах населения за прошлый год - так и остается неопубликованным (а за несколько недель до этого с сайта также были удалены все страницы с оперативными данными о доходах населения за несколько последних лет).

И теперь уже, скорее всего, данные о доходах в прошлом году не будут опубликованы в Алтайском крае уже никогда (если только эта цифра не появится в базах федерального Росстата).

Известно, что по итогам 11 месяцев реальные располагаемые доходы в Алтайском крае упали на 3,6% к показателям предыдущего года. Ряд косвенных данных свидетельствуют о том, что в декабре это падение, скорее всего, должно было продолжиться.

По итогам года реальные располагаемые доходы в целом по России, по данным Росстата, упали на 0,2%. В Алтайском крае, вероятно, эта цифра, оказалась существенно выше (порядка 4%)– но мы об этом так и не узнаем.

Федеральный Росстат на прошлой неделе также сообщил о том, что по итогам января 2019 г. реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь снизились – на сей раз уже на 1,3%. В этой ситуации падение доходов в Алтайском крае в этом месяце лишь на 0,5% выглядит довольно оптимистичным результатом (в соседней Новосибирской области, например, это падение составило 4,8%).

Однако, неприкрытая политика манипуляций со статданными, которой придерживается алтайский терорган Росстата, существенно снижает доверие к его публикациям.

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