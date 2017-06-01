Реальные доходы в Алтайском крае упали до прошлогодних показателей: итоги апреля.

01.06.2017

Размер реальных среднедушевых денежных доходов населения в Алтайском крае по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 100,3% к показателям за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает (по предварительной оценке) территориальный орган Росстата в этом регионе. Номинальный размер среднемесячных доходов за этот период составил 18798 рублей.

Размер реальных доходов, вопреки устойчивой динамике, сложившейся в ходе текущего кризиса, в январе 2017 года неожиданно резко вырос – до 110% к январю 2016 г. Это было связано с единственным фактором - совершенной правительством в этом месяце единовременной выплатой пенсионерам частичной компенсации за замороженную индексацию их пенсий с 2016 году.

Ситуативный рост реальных доходов был активно использован в пропаганде управляющей Алтайским краем командой, крайне агрессивно встречавшей высказываемые эскпертные мнения. Однако, уже с февраля доходы резко и стабильно с каждым месяцем пошли вниз. При этом отдельно взятые февраль-апрель (к соответствующим месяцам прошлого года) показывают, что уже эти месяцы демонстрировали абсолютное падение реальных доходов (к прошлогодним показателям), ставшее характерным для последних лет.

Вот и теперь опубликованные итоги четырех месяцев показывают, что влияние январских компенсационных выплат практически полностью исчерпало свой потенциал.

Вероятно, что ожидаемый обсчет уже майских реальных доходов может показать, что этот важнейший индикатор по итогам пяти месяцев в Алтайском крае вновь перейдет в "красную" зону - к состоянию абсолютного падения.

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