Реальные доходы населения в республике Алтай в 2018 г. упали на 3,2%.

31.01.2019

Реальные располагаемые доходы населения в Республике Алтай упали по итогам 2018 года на 3,2% к показателям предыдущего года. Об этом сообщает территориальный орган Росстата. Данные носят предварительный характер.

Показатель падения реальных доходов в РА оказался существенно хуже общероссийских цифр – по отчету Росстата, в целом по стране падение реальных доходов в прошлом году продолжилось и составило 0,2%.

При этом в течение прошлого года процесс падения реальных доходов в Республике Алтай носил ускоряющийся характер, достигнув пика к декабрю. Так, отдельно взятые реальные располагаемые доходы декабря 2018 г. (к декабрю предыдущего года) оказались ниже прошлогодних уже на 6,8%.

Данные о реальных доходах в Алтайском крае по итогам 2018 г. на сегодня не опубликованы. В конце октября правительство края во внесенном в Заксобрание этого региона документе "Основные показатели прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" обещало рост реальных располагаемых доходов по итогам года на 0,4%.

Однако, и это и большинство других обещаний кабинета Виктора Томенко оказались не выполненными. Уже по итогам 11 месяцев падение реальных располагаемых доходов в Алтайском крае составляло 3,6%. Ряд опубликованных Росстатом данных позволяют прогнозировать, что в декабре этот процесс мог лишь ускориться.

Однако, в начале 2019 года месяца терорган Росстата без каких-либо пояснений удалил с со своего сайта все оперативные данные по текущей статистике реальных доходов жителей в Алтайском крае. На сегодня неизвестно, опубликует ли это ведомство итоговые цифры этого важнейшего статистического индикатора.

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