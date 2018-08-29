Реальные доходы населения в Алтайском крае вернулись к абсолютному падению – Росстат.

29.08.2018

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в Алтайском крае по итогам января-июля 2018 года составили лишь 98,3% к прошлогодним показателям. Об этом сообщает терорган Росстата.

В номинальном исчислении среднемесячный доход жителя края в январе-июле составлял 20352 рубля.

Падение реальных доходов практически непрерывно длится здесь с начала кризиса – с 2014 года. В отдельные месяцы 2017-2018 года реальные доходы в крае выходили в "зеленую" зону, демонстрируя слабый нестабильный рост, однако в финале вновь возвращались к ситуации абсолютного падения.

В итоге 2017 год продемонстрировал снижение доходов населения. Надежды на то, что в 2018 году доходы населения вернутся к росту, похоже, также оказываются иллюзией. Если уже январь-июль показал их устойчивое и значительное снижение, есть все основания полагать, что этот процесс продолжится и далее – на фоне тех решений Кремля по ужесточению налоговых и иных поборов с населения, которые он вводит последние месяцы.

Парадоксальным можно считать тот факт, что рапортуя о снижении реальных доходов, Росстат в Алтайском каре отчитывается об идущем параллельно экстраординарном росте реальной зарплаты. Так, по итогам тех же 7 месяцев, терорган Росстата обсчитал рост реальной зарплаты в крае в 9,9%. Оценки экспертов в этой связи говорят о существенных пороках методики расчета зарплат ведомством государственной статистики, сосредоточившейся преимущественно лишь на "белом" секторе рынка труда (а там – прежде всего на бюджетных отраслях). При этом учитываемая сегодня Росстатом в Алтайском крае в этой связи 601 тысяча работающих составляет лишь немногим более половины реального рынка труда.

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