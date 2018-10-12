Расследование Яблока о стадионе Локомотив выпиливают из Интернета.

12.10.2018

Опубликованное 10 октября расследование действующей в Алтайском крае организации партии Яблоко, подробно восстановившее процесс выведения из собственности этого региона стадиона Локомотив, "выпиливают" с опубликовавших его сайтов. Подробно расследование показало, как в период с 2010 года администрация Алтайского края последовательно предпринимала шали по лишению стадиона в центре Барнаула сначала статуса спортивного объекта, а затем по передаче по итогам серии подозрительных сделок его в частные руки. Бенефициаром передачи при том выступала группа лиц, входящих в состав известной на Алтае предпринимательской семьи Ракшиных.

После этого на участке стадиона рядом бизнес-семей, имеющих репутацию близких к руководству края, было развернуто массовое жилищное строительство.

Доклад не содержал прямых обвинений в отношении высших руководителей края, предположительно являвшихся бенефициарами коррупционной операции (хотя и эти имена и суммы и схемы предполагаемой коррупционной выгоды активно обсуждаются сейчас на Алтае в соцсетях).

Нечастый для Алтая по степени подробности и качества проработки доклад Яблок был републикован рядом сайтов и Телеграм-каналов. Среди них оказался сайт bankfax.ru, опубликовавший в середине дня 12 октября по этому поводу объемную статью "Алтайские «яблочники» рассказали свою версию «ловкой» приватизации барнаульского стадиона".

Однако, спустя примерно 2 часа, без каких-либо пояснений статья была удалена с сайта – сейчас ее страница пуста.

Удаливший статью сайт входит в состав медиа Эвалара – Сибирской медиа-группы (СМГ). Ответственный за контент в СМГ топ-менеджер – Дмитрий Негреев – с 8 октября перешел на работу в правительство Алтайского края. где занял должность главы медийного ведомства - начальника Департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике.

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