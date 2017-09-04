Путин с ними? В Алтайском крае разгорается скандал вокруг очередной газеты Алтапресса в поддержку Единой России.

04.09.2017

В Барнауле в соцсетях обсуждают очередной номер издаваемой ИД Алтапресс газеты Читай!Город, вновь выпушенной в поддержку кампании властей региона и местных единороссов за сохранение контроля над муниципальной властью в ходе выборов 10 сентября. В этот день в крае пройдут выборы более 6 тысяч муниципальных депутатов, в том числе городских дум крупнейших городов региона – Барнаула и Бийска.

Выборы именно здесь стали основным предметом кампании пропаганды и массированного давления контролируемых административной вертикалью действующих в крае нелегальных избиркомов – т.н. "административных штабов" (об их наличии и опасных действиях на Алтае недавно с тревогой предупреждала ассоциация в защиту прав избирателей Голос).

Видное место в пропагандистской кампании алтайских единороссов заняли издаваемые беспрецедентными тиражами и тотально распространяемые по почтовым ящикам барнаульцев газеты ИД Алтапресс. Первая из них была выпущена 25 августа тиражом 0,2 млн экземпляров. При этом лишь часть материалов пропагандистского номера имели реквизиты платной рекламы ЕР – большая часть восхваляющих "реальные дела" власти статей была замаскирована издателем под написанные "по зову сердца" журналистские материалы.

Выпуск первого номера сомнительной газеты уже стал поводом для требования краевой организации КПРФ к городскому избиркому запретить распрсотранение носящего признаки незаконной агитации выпуска издания. Однако, ответ на это обращение до сего дня дан не был, а выпуск квазиСМИ был беспрепятственно распространен системами платной доставки и и продолжает распространяться агитаторами ЕР.

О выпуске Алтапрессом нового номера своей сомнительной газеты с единороссовской агитацией сообщил 3 сентября местный представитель Голоса Станислав Андрейчук.

Он обратил внимание на то, что первая полоса нового номера Читай!Города состоит из баннера с призывом голосовать за Единую Россию (размещен как платное объявление) и сопровождающего его большого полосного фото Владимира Путина в окружении школьников.

"Интересно, а в Кремле подозревают, что ВВП в Барнауле теперь с массовой принудительной досрочкой будет ассоциироваться?", - иронизируя, заявил в этой связи в соцсетях г-н Андрейчук, видимо, намекая на вал сообщений о злоупотреблениях властей при организации массового адмпривода зависимых от них категорий избирателей на досрочное голосование в Барнауле, которое началось здесь 30 августа.

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