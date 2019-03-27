Программу контроля педагогов в соцсетях власти Алткрая решили прикрыть фигурой пострадавшей от ханжества учительницы.

27.03.2019

Неоднозначную инициативу министерства образования Алтайского края о создании здесь масштабной системы контроля над активностью педагогов в соцсетях решено откорректировать. Накануне эту инициативу, названную им "цифровой гигиеной", озвучил в интервью РИА Новости министр Максим Костенко. Поводом стал выплеснувшийся в федеральную прессу скандал вокруг травли за фото в соцсетях учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Предложенная в качестве ответной меры министром система контроля над активностью педагогов в соцсетях была охарактеризована им как массовая (касающаяся не только учителей, но даже студентов профильных специальностей) и достаточно жесткая.

"Нам необходимо научить действующих и будущих учителей, руководителей образовательных учреждений вести свои личные аккаунты в социальных сетях. Необходимо разработать алгоритм и модуль ведения цифровой гигиены. Мы начнем разговаривать в одной цифровой системе координат, когда донесем до каждого, какие гиперугрозы и риски существуют в соцсетях. Сейчас в школах учатся разные дети, в том числе разного вероисповедания, и дети с разным "качеством жизни", с разным представлением о ценностях – надо все учитывать, когда делаем свои страницы доступными для общественности", - заявил тогда агентству г-н Костенко.

Инициатива, однако, была встречена на Алтае преимущественно негативными отзывами.

Глава министерства в этой ситуации оперативно скорректировал свою позицию, в середине дня 27 марта дав еще одно интервью по этому поводу – теперь уже ТАСС. В нем, в ответ на вопрос агентства он подтвердил намерение создать систему контроля над соцсетями, но охарактеризовал ее совершенно иначе. Теперь она предстала в виде скромного курса для слушателей краевого института повышения квалификации учителей.

Кроме того, за несколько часов между двумя интервью Костенко сумел срочно переговорить с Кувшинниковой (ранее его чиновники лишь высокомерно советовали пострадавшей молодой женщине "записаться к нему на личный прием"). По итогам разговора педагог, по словам Костенко, уже согласилась читать этот курс.

"Да, учить [безопасности в социальных сетях педагогов] будут. Кроме того, предложил Татьяне такой модуль разработать - безопасное ведение соцсетей для учителей. Она согласилась и будет вести такую программу в местном институте повышения квалификации учителей", - цитирует высказывание министра ТАСС.

Помимо этого, даже без записи на личный прием, Костенко предложил педагогу 3 варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования. "Она посоветуется с семьей и решит. Точно остается в образовании, а эта программа для учителей - это дополнительное предложение", - отметил он.

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