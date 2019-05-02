Профсоюзы Алткрая упрекают губернатора Томенко в замораживании зарплат в бюджетной сфере.

02.05.2019

Состоявшаяся 30 апреля встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с лидерами входящих в региональное отделение ФНПР отраслевых профсоюзов прошла в весьма напряженном формате. Профсоюзные вожди упрекали губернатора в том, что в текущем году он фактически заморозил рост зарплат в бюджетной сфере. Это стало известно из опубликованного "губернаторским" телеканалом Катунь-24 отчета о мероприятии.

Непонимание с традиционно сверхлояльными к любым шагам властей профсоюзами. вынужденными реагировать на беспрецедентное за последние годы падение уровня жизни в Алтайском крае, по-видимому, вызвало существенное беспокойство в блоке внутренней политики крайправительства.

В этой связи показательным выглядит тот факт, что пространный отчет о встрече, распространенный по ее итогам пресс-службой Томенко, вышел в свет с существенными искажениями ее содержания – любые упоминания о претензиях официальных профсоюзников губернатору из него были изъяты.

В действительности, в ходе встречи председатель крайсовпрофа Иван Панов в предельно мягкой форме заявил губернатору о том, что профсоюзы хотели бы увеличения объема средств, направляемых крайправительством в фонд оплаты труда бюджетников. В крайсовпрофе полагают, что без этого невозможно обеспечить здесь рост оплаты труда.

"На наш взгляд будет определенная сложность в части увеличения в целом заработной платы без дополнительных, так скажем, вливаний, в бюджет на фонд оплаты труда. Поэтому один из вопросов сегодня – это, конечно же, планируются ли дополнительные средства на эти цели в части увеличения заработной платы?" – цитирует "губернаторский телеканал заданный Пановым главе региона вопрос.

Действительно, по данным Росстата, динамика зарплат в бюджетных отраслях Алтайского края уже в январе 2019 года существенно хуже средней по экономике региона – в образовании (+6%) и здравоохранении (+4%) их рост отстает от среднекраевой цифры, а в культуре (-3%) даже наблюдается абсолютное падение зарплат.

В ответ Виктор Томенко лишь привел цифру заложенной в консолидированный бюджет края в 2019 г. цифры расходов на зарплаты (38,3 млрд рублей против 35,5 млрд рублей в прошлом году). При этом губернатор никак не прокомментировал – почему этот общий рост расходов не привел к пропорциональному росту средних зарплат в бюджетных отраслях. Он также напомнил об обещании в мае внести в Заксобрание региона поправки в бюджет, увеличивающие расходы на ФОТ бюджетников еще на 1,5 млрд рублей. Основным последствием этого должна стать индексация зарплат для части их в размере инфляции (в настоящее время в крае она оценивается в 2%).

Похоже, что не вполне внятные объяснения главы региона обескуражили даже журналистов его рептильного телеканала. Так. "губернаторская" Катунь-24 в своем репортаже, не скрывая скепсиса, подчеркнула, что, например, общий фонд оплаты труда в здравоохранении края после проведенной в апреле пафосной реформы оплаты труда остался прежним.

Алтайский губернатор запечатлелся с украсившими себя странными огромными значками на георгиевских лентах просителями-профсоюзниками - но почему-то на фоне портрета премьера Медведева, кабинет которого стал в России символом антисоциальной политики. Фото пресс-службы губернататора Алтайского края.

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