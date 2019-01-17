Правительство Алткрая сквозь зубы опровергло разговоры о замораживании повышения зарплат учителям.

17.01.2019

Правительство 17 января Алтайского края организовало серию публикаций в контролируемых им медийных ресурсах, в которых попыталось создать впечатление о несостоятельности высказываемых в местных СМИ опасениях того, что обещанный в 2019 году рост на 11% зарплат учителям (и, возможно, прочим региональным бюджетникам) может быть отложен как минимум до сентября.

Публикация о том, что на сегодня в краевом правительстве лишь ведутся обсуждения параметров этого процесса, появилась 15 января на сайте популярного на Алтае ИА Амител. Именно это СМИ сделало сенсационное заявление, что "высока вероятность того", что алтайские учителя могут в этой ситуации получить надбавку к заплате не с января, а лишь с сентября.

В подтверждение такой версии оно процитировало некое заявление краевого министра образования и науки Максима Костенко, подчеркнувшего, что его ведомство сейчас лишь изучает пути решения задачи повышения заплат педагогам (и намекнувшего на то, что эта ситуация может касаться не только его сферы).

Такая позиция вызвала серию отрицательных отзывов представителей педагогического сообщества на алтайских интернет-форумах. Представителей правительства края упрекают в профессиональной несостоятельности и подозревают в коррупционных интересах.

"И в чем же грандиозность этой задачи? Что там так долго изучать - как повысить на копейку, украсть на рубль и при этом отпиариться на всю вселенную? А денежки, заложенные в бюджете на повышение зарплат, в течение года благополучно где-нибудь прокрутить и еще на процентах наварить себе в карман нехилую сумму? Фокусник, а не министр!" – пишет в адрес краевого министра один из алтайских педагогов.

Губернаторская пресс-служба, занятая в эти дни прежде всего детальным освещением очередного столичного вояжа своего шефа (на сей раз – на Гайдаровский форум), не сумела оперативно отреагировать на вызвавшую большой общественный резонанс тему.

Однако, 17 января первые публикации в контролируемых властями края СМИ на эту тему все же появились. Впрочем, тема сроков и объемов повышения зарплат подается там крайне расплывчато и не дает четких ответов на поставленные вопросы.

Так, официальный орган властей региона – газета Алтайская правда – в публикации 17 января заявляет о том, что "на 14% больше средств, чем годом ранее, перечислено в январе на выплату заработной платы в школах Алтайского края и осуществление учебных расходов".

Региональный официоз утверждает, что расходы на фонд заработной платы в 2019 году в образовательной сфере увеличены – однако, приводит цифру, существенно меньшую, чем озвученная ранее губернатором. "Предусмотрены средства на повышение оплаты труда педагогическим работникам. Так, субвенции на реализацию дошкольного и общего образования по отношению к предыдущему году увеличены на 8%", - пишет официальное издание.

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