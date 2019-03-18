Правительство Алткрая обещает вывести из тени еще 60 тысяч работников.

18.03.2019

О планах правительства Алтайского края добиться в ближайшие годы "выхода из тени" еще 60 тысяч работников заявил 18 марта начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры края Александр Евстигнеев.

Евстигнеев сообщил о том, что в курируемом его управлением секторе бизнеса в крае трудятся 268 тысяч человек.

Всего же Росстат фиксирует сейчас в крае около 590 тысяч работающих в "белом секторе" экономике (из примерно 1050 тысяч трудоспособного населения). При этом за годы кризиса эта цифра здесь стабильно снижалась – с начальных 730 тысяч человек.

Александр Евстигнеев подчеркнул, что по переданными им федералами данным, в крае в "сером секторе" сейчас трудится порядка 200 тысяч человек. Он также заявил о том, что к 2025 году власти края намерены перевести из него в "белый сектор" 60 тысяч человек.

При этом будут использоваться как экономические методы, так и репрессии. Будем действовать "методом кнута и пряника, делая акцент на пряник", - подчеркнул в своем выступлении член губернаторского кабинета.

Ранее ведомство Евстигнеева сообщало о том, что при его предшественниках им якобы достигнуто то, что из "серой" в "белую" экономику Алтайского края за последние годы уже было переведено 100 тысяч рабочих мест. Эту цифру приводил недавно на заседании крайправительства губернатор Виктор Томенко. Статистика Росстата, однако, показала, что расчеты заслуг чиновников в этой области, были, мягко говоря, предельно смелыми.

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