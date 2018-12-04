Правительство Алткрая не стало отменять незаконные решения о росте энерготарифа, проигнорировав предписание ФАС.

04.12.2018

Правительство Алтайского края проигнорировало предписание Федеральной антимонопольной службы, требовавшей в срок до 1 декабря отменить как незаконные решения о повышении с ноября тарифа на тепло и горячую воду в Барнауле (а также в Славгороде, ЗАТО Сибирский и в селе Кусак). Сообщение антимонопольного ведомства о том, что ФАС направило такой документ властям Алтайского края, появилось 26 ноября (полный текст предписания неизвестен).

В своем комментарии ФАС тогда подчеркивало сугубо формальный характер своих действий, ссылаясь на нарушение чиновниками алтайского правительства норм федерального законодательства. «После того, как региональный тарифный орган отменит свои решения, тарифы для потребителей нескольких муниципальных образований Алтайского края снизятся, по нашим расчетам, в среднем до 4%», - не без пафоса комментировал тогда последствия этой инициативы заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Появлению заявления ФАС предшествовала острая дискуссия, прошедшая на Алтае – многие здесь прежде всего выражали недовольство тем, что губернаторская команда решила в экстренном порядке повысить на последние два месяца 2019 г. на 2,68% тариф в Барнауле в интересах Сибирской генерирующей компании олигарха Андрея Мельниченко.

Не исключено, однако, что ФАС мог также быть движим мотивами решить здесь свой конфликт с руководителем краевого тарифного регулятора Сергеем Родтом. Имевший в правительстве репутацию доверенного конфидента долгое время управлявшего краем тандема Александра Карлина и Сергея Локтева, Родт и его ведомство в прошлом были инициаторами ряда острых конфликтов с ФАС. В итоге антимонопольное ведомство не согласовало его кандидатуру для переутверждения на должность в кабинете губернатора Виктора Томенко и Родт в конце ноября ушел в отставку.

Однако, каких-то действий после этого по отмене конфликтного теплотарифа правительство Алтайского края не предприняло.

Ничего не сообщается об этом по его официальным информационным каналам. И в базе текущих решений краевого управления по госрегулированию цен и тарифов информация о выполнении предписания ФАС отсутствует. Так, 27 и 29 ноября состоялись заседания правления этого управления, где было принято более 100 решений по изменениям тарифов –однако, ни одно из них не связано с теми, на которое обратил внимание ФАС.

Федеральное антимонопольное ведомство пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Традиционно, при отказе выполнить предписание, такой конфликт может быть передан для разрешения в суд.

При этом при губернаторстве Карлина, власти Алтайского края старались предельно затягивать подобные судебные процессы, и даже в случае финального их проигрыша старались саботировать выполнение решений о понижении тарифов. Не исключено, что-то то подобное мы увидим и при Томенко.

Нельзя также исключать и того, что предписание ФАС не было удовлетворено на Алтае из-за низкого уровня исполнительской работы в краевом правительстве – тарифное ведомство с конца ноября работает без постоянного руководителя, а правительство Томенко в последние месяцы уже неоднократно демонстрировало, что оно не успевает контролировать даже имеющие большую социальную значимость вопросы оперативного управления.

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