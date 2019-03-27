Правительство Алткрая будет контролировать личные аккаунты в соцсетях работающих на него педагогов.

27.03.2019

О намерении правительства Алтайского края создать массовую систему контроля активности в социальных сетях работающих на него педагогов заявил 27 марта РИА Новости министр образования края Максим Костенко.

Свою инициативу Костенко связал с инцидентом вокруг вынужденной уволиться из барнаульской школы после скандала из-за фотографий в соцсетях учительницей Татьяной Кувшинниковой.

В ответ министерство Костенко намерено развернуть масштабную программу контроля активности алтайских педагогов в социальных сетях. При этом, по задумке министерства, ограничительные меры должны коснуться не только более чем десятка тысяч алтайских педагогов, но и студентов педагогических специальностей.

"Нам необходимо научить действующих и будущих учителей, руководителей образовательных учреждений вести свои личные аккаунты в социальных сетях. Необходимо разработать алгоритм и модуль ведения цифровой гигиены. Мы начнем разговаривать в одной цифровой системе координат, когда донесем до каждого, какие гиперугрозы и риски существуют в соцсетях. Сейчас в школах учатся разные дети, в том числе разного вероисповедания, и дети с разным "качеством жизни", с разным представлением о ценностях – надо все учитывать, когда делаем свои страницы доступными для общественности", - цитирует агентство заявление министра, рассказавшего о параметрах экстренно вводимой программы.

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