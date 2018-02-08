Правительство Алтайского края не выполнило свое обещание повысить в 2018 г. зарплату бюджетникам.

08.02.2018

Губернатор Алтайского края и его команда в непубличном режиме отказались от выполнения своего обещания повысить в 2018 году зарплату региональным бюджетникам. Такое заявление сделал 7 февраля в прошлом занимавший ответственные посты в области управления и медицины на Алтае Сергей Шуленин.

Заявление губернатора Александра Карлина о намерении фронтально повысить оклады региональных бюджетников звучали весь последний месяц 2017 года. С размером этого повышения, однако, картина была не столь ясна – чиновники из окружении Карлина тогда называли самые разные цифры – 12%, 10%. Реальность оказалась скромнее – распоряжением N414-р от 20 декабря г-н Карлин дал своим подчиненным поручение повысить зарплату бюджетникам с 1 января на 4%.

"Повышение зарплаты с 1 января 2018 года может означать только одно – заботу о людях, - пишет в этой связи Шуленин. - Губернатор в февральском отчете перед депутатами АКЗС заявил: «…фонд зарплаты в консолидированном бюджете на текущий год увеличен на 10% – такими темпами мы ни разу не повышали расходы на зарплату. В результате мы обеспечим выполнение всех дорожных карт по исполнению пакета майских указов Президента России. Ряд категорий бюджетников получают зарплату из муниципальных бюджетов. Поэтому дополнительная помощь, которую краевой бюджет транслирует муниципалитетам, должна быть направлена в первую очередь на повышение зарплат. Этот вопрос должен жестко контролироваться всеми ветвями власти».

Однако, в феврале стало ясно, что распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам на Алтае массово (а возможно, и полностью) не выполнено.

"В расчетных листках работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, должностные оклады за декабрь и январь абсолютно одинаковые. Бухгалтерии даже не знают про распоряжение краевого Правительства на этот счет, как я уверен, из-за бездействия Минздрава (И.В. Долгова). Сотрудник Минздрава, работающий на телефоне горячей линии 8(3852)62-43-53, на вопросы по повышению зарплаты отвечает, что в фонде оплаты труда денег не хватает, так как они все ушли на повышение МРОТ с применением районного коэффициента," – комментирует ситуацию бывший высокопоставленный руководитель медотрасли на Алтае.

Г-н Шуленин связывает отказ от обещаний повысить зарплату бюджетникам с позицией министра здравоохранения региона Ирины Долговой и вице-премьера Надежды Капуры. Он обращается к губернатору, надеясь на то, что его выдвиженцы в этой отрасли понесут от главы края наказание.

"Министр Долгова возражала или нет при рассмотрении проекта Распоряжения №414-р. Это хорошо, что Правительство исполняет федеральные законы и Постановление КС РФ, но отвратительно, что не исполняет собственные Распоряжения. Министр саботирует исполнение Распоряжения, профильный заместитель председателя Правительства (Н.А. Капура) не контролирует его исполнение. Господин губернатор, ну и где ваш обещанный жесткий контроль и не пора ли уже сделать оргвыводы и кого-то отправить в отставку?", - предлагает губернатору общественник.

Шуленин также отмечает, то, что депутатам, муниципальным служащим и главам муниципалитетов зарплату на 4% в Алтайском крае с 2018 г. все-таки повысили.

Пиар-структуры краевого правительства тему отказа от обещания повысить зарплату бюдженикам никак не комментируют. Не привлекла она внимания и действующих в Алтайском крае профсоюзов (ФНПР), последней публичной акцией которых стала не защита прав входящих в них работников от послдествий нарушенного властями обещания по повышению зарплаты, а заявление о поддержке намерения Путина продлить свои полномочия на посту кремлевского лидера.

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