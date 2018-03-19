Поневоле ставший антисистемным символом Грудинин получил в Алтайском крае почти вдвое больше, чем по России.

19.03.2018

Предварительные итоги голосования 18 марта в Алтайском крае оказались ожидаемы: кремлевский лидер в очередной раз продевает свои полномочия, однако уровень протестного голосования в одном из беднейших регионов России оказался почти вдвое выше среднего по стране.

Избирательная комиссия Алтайского края сообщает о следующих итогах голосования:

Путин Владимир Владимирович 762.606 голосов, 64.66%

Грудинин Павел Николаевич 279.230 голосов, 23.68%

Жириновский Владимир Вольфович 84.057 голосов, 7.13%

Собчак Ксения Анатольевна 11.602 голосов, 0.98%

Сурайкин Максим Александрович 7768 голосов, 0.66%

Бабурин Сергей Николаевич 7507 голосов, 0.64%

Явлинский Григорий Алексеевич 7164 голосов, 0.61%

Титов Борис Юрьевич 5451 голосов, 0.46%

Таким образом, Путин получает в Алтайском крае предварительно на 12% меньше, чем в среднем по России (76%). А очевидно, против его води ставший символом концентрации протестных настроений кандидат КПРФ Павел Грудинин получает в Алтайском крае почти вдвое больше, чем в среднем по России. Высокий результат последнего на Алтае также может объясняться тем, что голосование за Грудинина/против Путина здесь широко связывалось с идеей высказаться против непопулярного несменяемого эмиссара Кремля в этом регионе – губернатора Александра Карлина. Различные сигналы о нарастающем в регионе на фоне экономических проблем и коррупции напряжении имели место здесь и ранее, однако Кремль последовательно игнорировал их. В итоге ряд известных на Алтае политиков (близких к КПРФ) накануне выборов призвали избирателей голосовать здесь против Путина, заявляя о том, что лишь низкий рейтинг кремлевского лидера способен понудить Кремль ускорить смену непопулярного главы региона.

Предварительные оценки показывают, что рейтинг Путина в Алтайском крае действительно оказался одним из самых низкий в России, а олицетворяемый именем Грудинина объем протестных настроений, напротив, едва ли не самым высоким. Так, в традиционно также имеющей репутацию протестного региона соседней Новосибирской области, по предварительным данным облизбиркома, Путин получил существенно больше – 71,1%, а Грудинин – в полтора раза меньше -16,36%.

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