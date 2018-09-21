Политолог Минченко противопоставил провальным кампаниям Томенко и Тарасенко главу Магаданской области.

21.09.2018

Известный политолог Евгений Минченко в опубликованном 21 сентября интервью БИЗНЕС Online оценил как предельно неудачную избирательную кампанию и в целом избранную стратегию на посту губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"В Алтайском крае, где КПРФ также не участвовала в выборах, врио главы Виктор Томенко вместо индивидуального позиционирования начал презентовать себя как преемник непопулярного предыдущего губернатора Александра Карлина. В итоге Томенко при отсутствии сколько-нибудь значимых конкурентов завоевал всего 53,61 процента. Если бы в алтайских бюллетенях значился кандидат от КПРФ, то в Алтайском крае тоже наверняка пришлось бы проводить второй тур", - заявил Минченко.

При этом Минченко в качестве пример привел кампанию и действия также назначенного в мае врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, выигравшего там выборы 9 сентября с убедительной цифрой поддержки в 81,59%.

"Я бы даже сказал, что Магаданская область посложнее Приморского края и протестные настроения там потенциально больше, но Носов нашел способы достучаться до сердец людей, а [врио губернатора Приморского края Андрей] Тарасенко их даже не искал", - резюмировал известный политолог.

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