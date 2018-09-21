Политолог Минченко противопоставил провальным кампаниям Томенко и Тарасенко главу Магаданской области.

|<<
|Сентябрь 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Известный политолог Евгений Минченко в опубликованном 21 сентября интервью БИЗНЕС Online оценил как предельно неудачную избирательную кампанию и в целом избранную стратегию на посту губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
"В Алтайском крае, где КПРФ также не участвовала в выборах, врио главы Виктор Томенко вместо индивидуального позиционирования начал презентовать себя как преемник непопулярного предыдущего губернатора Александра Карлина. В итоге Томенко при отсутствии сколько-нибудь значимых конкурентов завоевал всего 53,61 процента. Если бы в алтайских бюллетенях значился кандидат от КПРФ, то в Алтайском крае тоже наверняка пришлось бы проводить второй тур", - заявил Минченко.
При этом Минченко в качестве пример привел кампанию и действия также назначенного в мае врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, выигравшего там выборы 9 сентября с убедительной цифрой поддержки в 81,59%.
"Я бы даже сказал, что Магаданская область посложнее Приморского края и протестные настроения там потенциально больше, но Носов нашел способы достучаться до сердец людей, а [врио губернатора Приморского края Андрей] Тарасенко их даже не искал", - резюмировал известный политолог.
← Назад
Elements not found