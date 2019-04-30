Полиция не собирается проверять – как руководители Барнаула получали бесплатные муниципальные квартиры?

30.04.2019

Заявление об этом начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Андрея Подоляна публикуют 30 апреля Вести-Алтай.

Поводом для него стали недавние публикации алтайских СМИ о том, что пятеро бывших и действующих руководителей Барнаула "получили жильё по договору социального найма. Некоторые из них затем смогли приватизировать эти квартиры, у других на предоставленной муниципалитетом жилплощади проживают родственники. При этом авторы материала утверждают, что квартиры чиновники получили, как малоимущие. Аналогичная претензия предъявлялась к бывшему начальнику Барнаульского управления МВД Александру Добровольскому".

30 апреля Подолян сообщил, что знаком с этой информацией, но полиция пока не планирует её проверять.

"Официально мы проверку не проводим. Не потому, что нам это не интересно. Мы всегда внимательно мониторим средства массовой информации, где-то начинаем проводить проверку сами, где-то по поручению прокуратуры. На сегодняшний день, та информация, которая была размещена в СМИ, пока не явилась поводом для того, чтобы мы начали свою проверку, в том числе, процессуальную. Что касается моего коллеги, я имею в виду начальника УМВД Добровольского, то, насколько я знаю, он жильё сдал и уехал в другой субъект федерации", - цитируют заявление руководителя главка МВД Вести-Алтай.

Ранее в мэрии Барнаула также прокомментировали манипуляции с квартирами, сообщив, что все они предоставлялись в качестве служебного жилья, а не по договорам социального найма. В городской администрации подтвердили, что три муниципальные квартиры были приватизированы несколько лет назад, но, как утверждают там, это было сделано в рамках закона.

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