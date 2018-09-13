Подвел Кремль? - независимые политологи относят кампанию Томенко к числу наименее удачных для власти.

13.09.2018

Независимые политологи, анализируя электоральные кампании в регионах России, закончившиеся 9 сентября, относят проведенное в Алтайском крае голосование за перевод в статус постоянных губернаторских полномочий Виктора Томенко к числу наиболее неудачных для кремлевского режима.

Целый ряд подобных оценок публикуют российские аналитические медиа-ресурсы.

Так, журналист Андрей Перцев на сайте Московского центра Карнеги оценивает состоявшееся голосование в регионах как небывало протестное.

"Кто угодно, лишь бы не эти – вот о чем говорят результаты голосования", - подчеркивает он.

К неудачным кампаниям, помимо тех четырех регионов, где состоится второй тур губернаторских выборов, он относит и алтайскую. "Еще в двух регионах – Алтайском крае и Амурской области – ситуация была на грани второго тура. И это несмотря на то, что для облегчения жизни действующим губернаторам на Алтае не стали выдвигать никого от КПРФ, а в Амурской области – от ЛДПР", - отмечает известный автор.

При этом как минимум алтайская кампания была на сей раз предельно насыщена не только административным, но и финансовым ресурсом.

"Говорят, что в избирательную кампанию Томенко было залито 400 млн. Но с трудом «избежали» второй тур и то благодаря «административному ресурсу» и умелых ручек УИК", - высказывается по ее итогам Телеграм-канал Незыгарь. Предположительно, основным источником таких средств могли стать коррупционные сборы с представителей регионального сообщества строительных фирм (в обмен на что те в июне массово получали разрешения на новые проекты застройки в Барнауле).

А директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов в интервью сайту Тайга.инфо подчеркивает, что итоговая проблемность кампании Томенко стала неожиданностью для Кремля.

"Ведь, по сути, федеральный центр договорился с КПРФ не выдвигать кандидатов в самых перспективных для коммунистов регионах еще до применения против них муниципального фильтра (Новосибирская область, Омская область, Алтайский край), и конкуренция на губернаторских выборах оценивалась на старте как низкая. В итоге в Алтайском крае нового губернатора-„менеджера“, не сумевшего избавиться от старой политической команды, с большим трудом удалось увести от второго тура только благодаря отсутствию на выборах КПРФ", - заявил Пожалов.

"Что происходит? - резюмирует в этой связи Андрей Перцев. - Недовольные пенсионной реформой, падением уровня жизни, повышением налогов, люди не могут проголосовать за реальную оппозицию. Сильных кандидатов либо не пускают на выборы, либо они предпочитают сотрудничать с властью и не выдвигаться. Системные партии сознательно смягчают риторику. В этих условиях протестное голосование становится случайным – за кого угодно, кроме власти".

Он прогнозирует, что курс на максимальную зачистку политического поля, которого придерживался Кремль и выращенные им управленческие команды в регионах, сейчас реально приводят к усложнению и хаотизации политики – хотя в бы в форме врывающихся в нее сомнительные несистемных людей, изначально привлеченных "вертикалью" лишь в качестве спойлеров. Максимально зачищая и упрощая политическое поле, центр довел ситуацию до того, что эта простота начала оборачиваться сложностями. "Вместо альтернативных структур вертикаль власти сталкивается с хаотичным протестом, и бороться с ним привычными методами не получается – они, наоборот, лишь множат этот хаос", - отмечает политолог.

Он также прогнозирует, что с трудом инкорпорированные в качестве глав регионов варяги-"технократы" окажутся как губернаторы значительно слабее и хуже не допущенных Кремлем к выборам влиятельных системных оппозиционеров.

"Зачистка только усложнила поствыборное существование вертикали власти в регионах. Если на выборах губернатора побеждает сильный, но вполне вписанный в систему оппозиционный кандидат с опытом и командой, то для вертикали это неприятно, но не смертельно. Система будет работать. А вот у технических кандидатов нет ни команды, ни опыта, что чревато серьезными проблемами с управляемостью", - резюмирует Перцев.

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