Почти три четверти лесов в Алтайском крае имеют статус защитных.

19.01.2017

Все леса в Алтайском крае по целевому назначению разделены на защитные и эксплуатационные, сообщает в этой связи региональное Министерство природных ресурсов и экологии. При этом защитные леса занимают в крае 72% (3201,7 тыс. га). Площади эксплуатационных лесов занимают лишь 28% (1235,5 тыс. га) от общих лесных площадей.

В защитных лесах в соответствии с действующим законодательством установлен щадящий режим пользования, где разрешены и проводятся интенсивностью до 30% только выборочные рубки спелых и перестойных насаждений, рубки ухода за лесом, а также санитарные рубки, способ которых зависит от состояния насаждений.

Примерно сотая часть защитных лесов (36,9 тыс. га) имеет повышенный статус охраны. На особо защитных участках лесов он введен для сохранения дикой природы, биологического разнообразия, редких видов флоры и фауны.

Управляющая Алтайским краем команда, однако, длительное время подвергается жесткой критике широким кругом независимых общественников. Высших чиновников подозревают в коррупционных связях с крупнейшим лесозаготовителем региона, вследствие чего власти санкционируют и прикрывают массовые вырубки алтайских лесов. Особенную остроту этот конфликт приобрел в ходе протестов жителей края против вырубок в уникальных ленточных борах Алтая.

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