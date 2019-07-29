Почти 5 тысяч человек обвиняют ректора Алтайского медуниверситета Салдана в развале вуза.

29.07.2019

Выходящие в Алтайском крае СМИ активно комментируют обвинения в адрес ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана в развале вуза – почти 5 тысяч человек на сегодня подписали открытое письмо об этом, размещенное на портале change.org. Поводом для письма стала приближающиеся перевыборы ректора университета.

На свой пост Салдан пришел после многолетней работы на должности руководителя краевого управления Роспотребнадзора, в ходе которой в прессе в его адрес уже высказывались аргументированные подозрения в создании там под его руководством масштабной коррупционной системы. Однако, к каким-либо криминальным расследованиям в отношении пользовавшегося покровительством главы края Александра Карлина влиятельного члена тогдашней губернаторской команды они вполне ожидаемо не привели.

В новом открытом письме, подводящем итоги 5 лет работы Салдана в АГМУ, в его адрес также высказываются подозрения в коррупции. В частности, они связаны с получением барнаульским ООО Стройинвест от АГМУ 12-ти госконтрактов на 7 млн рублей. Открытые источники действительно подтверждают, что ООО в 2015 г. действительно в короткий срок получило 13 госконтрактов от АГМУ на 6,972 млн рублей на ремонт, поставку мебели и спортинвентаря. Открытая отчетность ООО показывает, что эти госконтракты дали львиную долю всей выручки общества за последние 5 лет.

При этом авторы письма подчеркивают, что руководитель и единственный учредитель Стройинвеста Анатолий Чернышов (в прошлом он – один из лидеров ветеранских структур местных "афганцев") – деловой партнер супруги Салдана. В недавнем прошлом Чернышов действительно являлся одним из четырех собственников названного в этой связи барнаульского ООО Добромед (наряду с Маргаритой Салдан). Однако, в марте 2016 г. (по данным авторов письма – это было уже после операции с госконтрактами от АГМУ), Чернышов передал свою долю там прочим трем учредителям.

Помимо этого, в письме приводятся многочисленные факты подозрений команды Салдана в манипуляциях вокруг рейтинга вуза, в создании там атмосферы, в результате которой АГМУ вынуждены были покинуть десятки известных медиков.

Правительство Алтайского края до сих пор никак не отреагировало в публичной сфере на конфликт вокруг одного из ведущих университетов региона.

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