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По уровню поддержки Путина – Алтайский край на предпоследнем месте в России.

19.03.2018

По проценту избирателей, проголосовавших 18 марта за продление полномочий кремлевского лидера, Алтайский край (64,66%) находится на предпоследнем, 84-ом месте среди российских регионов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома России. Ниже чем здесь, поддержку Путина оказали избиратели только в Якутии (64,38%).  Впрочем, эти данные еще уточняются, и могут измениться.

Любопытно, что предпоследнее место по поддержке кремлевского лдиера полностью коррелирует с местом, на которое опустился Алтайский край по размеру средней зарплаты. По последним опубликованным данным Росстата (за 2016 год) край занимал такое же, 84-ое место по этому важнейшему показателю.

"Зеркальное" второе место занял среди российских регионов Алтайский край по поддержке кандидата КПРФ Павла Грудинина (23,67%). Кандидатура Грудинина  (вероятно, даже против планов самого этого политика) получила здесь существенную поддержку как символ протеста против застойной ситуации в депрессивном крае, которую многие здесь связывают с деятельностью бессменного эмиссара Кремля – губернатора Александра Карлина.

Больше чем в Алтайском крае за Грудинина проголосовали также лишь в  Якутии  (27,25%).

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