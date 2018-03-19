По уровню поддержки Путина – Алтайский край на предпоследнем месте в России.

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По проценту избирателей, проголосовавших 18 марта за продление полномочий кремлевского лидера, Алтайский край (64,66%) находится на предпоследнем, 84-ом месте среди российских регионов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома России. Ниже чем здесь, поддержку Путина оказали избиратели только в Якутии (64,38%). Впрочем, эти данные еще уточняются, и могут измениться.
Любопытно, что предпоследнее место по поддержке кремлевского лдиера полностью коррелирует с местом, на которое опустился Алтайский край по размеру средней зарплаты. По последним опубликованным данным Росстата (за 2016 год) край занимал такое же, 84-ое место по этому важнейшему показателю.
"Зеркальное" второе место занял среди российских регионов Алтайский край по поддержке кандидата КПРФ Павла Грудинина (23,67%). Кандидатура Грудинина (вероятно, даже против планов самого этого политика) получила здесь существенную поддержку как символ протеста против застойной ситуации в депрессивном крае, которую многие здесь связывают с деятельностью бессменного эмиссара Кремля – губернатора Александра Карлина.
Больше чем в Алтайском крае за Грудинина проголосовали также лишь в Якутии (27,25%).← Назад
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