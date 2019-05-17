По просьбе думца-эсера в правительстве вновь вернулись к проекту водовода из Алткрая в Китай.

17.05.2019

В правительстве РФ вновь рассмотрят неоднозначно воспринятый в России, но активно лоббируемый Китаем проект мега- проект водовода туда из Алтайского края ожидаемой сметной стоимостью $88 млрд.

Ранее сообщалось о том, что водовод от речного бассейна Оби из российского Алтая через Казахстан в Синьцзян планируется протяженностью 1,2–1,5 тыс. км. По замыслу авторов проекта, на первом этапе, до 2026 года, должна быть построена первая очередь мощностью 0,6–0,7 млрд куб. м в год и сети распределительных трубопроводов. На втором этапе, до 2040 года, предполагалось построить вторую очередь водовода, увеличив его мощность до 1,8–2,4 млрд куб. м в год

Инициатором возврата этого замороженного после серии негативных отзывов в России проекта в область активной реализации в конце апреля неожиданно выступил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа (Справедливая Россия). Аппарат правительства 8 мая направил обращение депутата на проработку в ряд министерств и ведомств. Копия письма, которое замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Любовь Анисимова направила в Минэкономразвития, Минприроды, Минсельхоз, МИД, Росводресурсы и правительство Алтайского края, есть у РБК.

Поводом для обращения стал прошедший 10 апреля в Госдуме круглый стол «Экономическая интеграция России, Казахстана и Китая: перспективы и стратегические проекты», уточнил РБК Чепа. Думец не скрывает того, что фактическим инициатором дискуссии была китайская сторона. Чепа пояснил, что на этом мероприятии обсуждался проект китайской экспертной организации о повышении эффективности систем использования воды в Китае и на приграничных территориях России и Казахстана. Часть проекта — строительство трансграничного водопровода из Алтайского края в Синцзян-Уйгурский автономный район КНР.

По итогам круглого стола и была принята резолюцию, направленная в правительство. Собранные китайцами в Госдуме РФ участники мероприятия рекомендовали российским министрам рассмотреть проект на межправительственном уровне с участием Китая и Казахстана и создать межправительственную рабочую группу. «Такие проекты могут быть интереснее, чем торговля нефтью. Его еще должны изучить эксперты, но, надеюсь, проект будет реализован», — заявил Чепа.

В Минсельхозе, уточнил его представитель, получили письмо из аппарата правительства — обращение депутата Чепы «находится на рассмотрении». Письмо с запросом депутата поступило и в правительство Алтайского края. Какой-либо публичной реакции по этому важнейшему для региона вопросу от губернаторской команды на сей день не последовало. РБК, однако. цитирует анонимного представителя властей края, сообщившего, что "краевое министерство природных ресурсов и экологии провело консультации с рядом государственных и природоохранных структур, но их эксперты воздержались от оценок".

Никак не выразила на сегодня своего отношения в инициативе однопартийца и действующая в Алтайском крае организация Справедливой России.

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