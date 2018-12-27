По итогам 11 месяцев реальные доходы жителей Алткрая упали на 3,6%.

27.12.2018

По итогам января-ноября 2018 года реальные располагаемые доходы жителей Алтайского края упали на 3,6% к показателям за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

Последний сведенный им месяц – ноябрь – впрочем, несколько уменьшил величину этого падения: по итогам 10 месяцев цифра снижения доходов оценивалась в 4,3%.

В целом по России ситуация с реальными располагаемыми доходами также не блестяща: по итогам 11 месяцев они упали на 0,1% к прошлогодним показателям.

Падение реальных доходов в стране практически непрерывно идет с 2014 года (в Алтайском крае – с осени 2013 года). Суммарно накопленное к началу 2018 г. падение доходов населения в целом по РФ оценивалось в 11%.

Текущий год начался на этом фоне оптимистически – накачиваемая в ходе президентских выборов в первом полугодии ресурсами бюджетная сфера "вытянула" тогда весь показатель доходов "в плюс". Однако, во втором полугодии реальные доходы вновь стали падать.

Значимым представляется, что текущие данные Алтайского края выглядят на этом фоне существенно более проблемными, чем средние цифры по России. Впрочем, снижение доходов граждан на Алтае не является уникальным явлением: похоже, что в регионах Западной Сибири сформировалась в этом отношении одна из наиболее проблемных в стране зон. Так, реальные располагаемые доходы жителей Новосибирской области по данным тероргана Росстата (правда, лишь по итогам 10 месяцев) упали к прошлогодним показателям на 5,4%. Еще более проблемную ситуацию демонстрирует Кемеровская область – там, по отчету тероргана Росстата, по итогам 10 месяцев реальные располагаемые доходы оказались ниже прошлогодних на 7,4%.

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