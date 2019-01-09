Петербургская политика понизила рейтинг Алтайского края по итогам декабря.

09.01.2019

Авторитетная политологическая группа Петербургская политика Михаила Виноградова понизила рейтинг Алтайского края. Об этом свидетельствует рейтинг (за декабрь 2018 г.) этого фонда, оценивающий уровень социально-политической устойчивости во всех регионах России.

Это исследование проводится фондом совместно с РБК-Daily c 2012 г. В рамках рейтинга регионы разделены экспертами фонда на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости. При этом уровень устойчивости определяется в условных баллах по 10-балльной шкале.

Последние годы Алтайский край в рамках рейтинга попадает в группу регионов со слабой устойчивостью. Из числа сибирских регионов в нее фондом Виноградова в декабре 2018 г. также были включены Омская, Новосибирская области, Забайкальский край, республики Хакасия и Алтай.

Петербургская политика констатировала снижение социально-политической устойчивости в Алтайском крае и ранее. Так, за последний год губернаторства здесь Александра Карлина она оценила снижение этого показателя в весомые 1,5 условных балла.

Приход на место Карлина Виктора Томенко был оценен экспертами фонда стабилизацией рейтинга Алтайского края (впрочем, лишь на одной из низших позиций среди регионов России). Однако, уже с августа ситуация в проблемном сибирском регионе вновь стала оцениваться экспертами как ухудшающаяся (тогда рейтинг региона потерял 0,1 балла).

Новое снижение рейтинга (снова на 0,1 балла) пришлось на декабрь.

Таким образом, в целом итоги деятельности новой управляющей команды в крае были оценены крайне скромно. Ей удалось затормозить обвальное падение рейтинга региона, но потенциал команды оказался недостаточен для того, чтобы социально-политическая устойчивость в крае начала расти: алтайские рейтинги хотя и медленнее, но продолжают снижаться.

По всей видимости, эта ситуация может продолжиться и в 2019 году.

Среди конкретных событий декабря в Алтайском крае интерес Петербургской политики вызвали следующие 8 инцидентов.

Как положительные были оценены следующие события:

- одобрение Главгосэкспертизой проекта строительства автодороги с мостом в обход Барнаула

- подписание краевым правительством, профсоюзами и объединением работодателей трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате

- 2-е место в экологическом рейтинге “Зеленого патруля”

В отрицательной контексте были упомянуты такие события как:

- введение режима ЧС в Камне-на-Оби в связи с нестабильной ситуацией по теплоснабжению

- возбуждение уголовного дела о халатности в отношении чиновников Змеиногорска после аварии на теплосетях, оставившей без отопления более 600 жителей

- авария на теплосети в Барнауле, оставившая без отопления более 11 тысяч жителей

- 73-е место по уровню зарплат по данным РИА Рейтинг

Также без содержательных оценок было упомянуто как значимое вступление губернатора Томенко в Единую Россию.

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