Петербургская политика понизила рейтинг Алтайского края по итогам декабря.

|Январь 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Авторитетная политологическая группа Петербургская политика Михаила Виноградова понизила рейтинг Алтайского края. Об этом свидетельствует рейтинг (за декабрь 2018 г.) этого фонда, оценивающий уровень социально-политической устойчивости во всех регионах России.
Это исследование проводится фондом совместно с РБК-Daily c 2012 г. В рамках рейтинга регионы разделены экспертами фонда на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости. При этом уровень устойчивости определяется в условных баллах по 10-балльной шкале.
Последние годы Алтайский край в рамках рейтинга попадает в группу регионов со слабой устойчивостью. Из числа сибирских регионов в нее фондом Виноградова в декабре 2018 г. также были включены Омская, Новосибирская области, Забайкальский край, республики Хакасия и Алтай.
Петербургская политика констатировала снижение социально-политической устойчивости в Алтайском крае и ранее. Так, за последний год губернаторства здесь Александра Карлина она оценила снижение этого показателя в весомые 1,5 условных балла.
Приход на место Карлина Виктора Томенко был оценен экспертами фонда стабилизацией рейтинга Алтайского края (впрочем, лишь на одной из низших позиций среди регионов России). Однако, уже с августа ситуация в проблемном сибирском регионе вновь стала оцениваться экспертами как ухудшающаяся (тогда рейтинг региона потерял 0,1 балла).
Новое снижение рейтинга (снова на 0,1 балла) пришлось на декабрь.
Таким образом, в целом итоги деятельности новой управляющей команды в крае были оценены крайне скромно. Ей удалось затормозить обвальное падение рейтинга региона, но потенциал команды оказался недостаточен для того, чтобы социально-политическая устойчивость в крае начала расти: алтайские рейтинги хотя и медленнее, но продолжают снижаться.
По всей видимости, эта ситуация может продолжиться и в 2019 году.
Среди конкретных событий декабря в Алтайском крае интерес Петербургской политики вызвали следующие 8 инцидентов.
Как положительные были оценены следующие события:
- одобрение Главгосэкспертизой проекта строительства автодороги с мостом в обход Барнаула
- подписание краевым правительством, профсоюзами и объединением работодателей трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате
- 2-е место в экологическом рейтинге “Зеленого патруля”
В отрицательной контексте были упомянуты такие события как:
- введение режима ЧС в Камне-на-Оби в связи с нестабильной ситуацией по теплоснабжению
- возбуждение уголовного дела о халатности в отношении чиновников Змеиногорска после аварии на теплосетях, оставившей без отопления более 600 жителей
- авария на теплосети в Барнауле, оставившая без отопления более 11 тысяч жителей
- 73-е место по уровню зарплат по данным РИА Рейтинг
Также без содержательных оценок было упомянуто как значимое вступление губернатора Томенко в Единую Россию.← Назад
Elements not found