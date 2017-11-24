Павел Грудинин: в Телеграме продолжают обсуждать поиск Кремлем преемников Карлину.

24.11.2017

23 ноября очередную порцию слухов вокруг политического будущего губернатора Алтайского края Александра Карлина опубликовал специализирующийся на околокремлевских утечках Телеграм-канал Кремлевский мамковед.

По его данным, глава региона много времени проводит в российской столице, безуспешно пока пытаясь обеспечить согласование с администрацией президента РФ назначение на свой пост удовлетворяющего его преемника. "В кулуарах ГД РФ все чаще слышим, что Карлин не оставляет попытки пристроить на свое место своего же преемника, депутата ГД РФ, Даниила Бессарабова. Правда, АПшечку его клон не устраивает и кандидатуру срубят сходу. Почему? АП нуждается в смене элит в регионах," – так описывает эту ситуацию Кремлевскийй мамковед.

Впрочем, и в Кремле, по данным канала, пока не преуспели в подборе преемника Карлину. Так, на днях по этому поводу в АП прошли завершившиеся неудачей консультации с активно эксплуатирующим советские мемы 57-летним подмосковным агробизнесменом и политиком Павлом Грудининым, утверждает канал.

Возглавляющего ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина в прессе называют "коммунистическим единороссом" - в ходе своей политической карьеры (он трижды избирался депутатом Мособлдумы) бизнесмен продемонстрировал связи как с ЕР, так и с КПРФ. Последнее время вокруг него реализуется неявно поддержанная рядом функционеров КПРФ инициатива по продвижению фамилии Грудинина на "президентских выборах" – в качестве политика, продвигающего себя с помощью советской символики.

Возможно, именно это привело к тому, что Грудинина заметили в Кремле, попытавшись "сплавить" из Подмосковья в проблемный сибирский регион.

"Неожиданно, но вполне логично, всплыла кандидатура Павла Грудинина, директора подмосковного Совхоза им. Ленина. Нет, не шутка. Он отлично подходит на должность главы аграрного региона с традиционным протестным голосованием. Но злые языки говорят, что Грудинин категорически отказался – это не клубничку для Москвы выращивать!", -резюмирует популярный канал.

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