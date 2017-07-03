От Якубы требуют уйти из борьбы за кресло мэра Бийска из-за подозрений в наличии фальшивой медали За отвагу.

03.07.2017

От недавно ушедшего в отставку главы Бийского сельского района Евгения Якубы требуют выйти из борьбы за кресло мэра Бийска и вообще – покинуть политику – из-за подозрений в том, что он носил медаль За отвагу, которой не был награжден. Большой материал об этом публикует 3 июля ИА Атмосфера, находящееся под контролем имеющей широкие интересы в региональном бизнесе и политике предпринимательской семьи Рыжаков.

В редакционном материале публикуются нелицеприятные для Якубы высказывания, сделанные рядом политиков, военных, а также малоизвестным общественным активистом.

48-летний уроженец Казахстана Якуба с 1990 г. живет в Бийске. Здесь он около 2 лет прослужил в местном ОМОНе, с которым бывал в командировках в Чечне. Якуба считается фаворитом губернатора среди претендентов на пост главы администрации Бийска.

Поводом для кампании по дискредитации чиновника стало появление Якубы на праздновании 9 мая в Бийске, где он позировал фотографам с рядом государственных наград, в том числе медалью За отвагу.

После этого была проведена кампания о том, что медаль может являться фальшивой. Ее спикером стал малоизвестный на Алтае Вадим Тющин, представленный как общественный активист. В последние недели организовавший ряд акций против Якубы. Еще в апреле Тющин проводил пикеты в Барнауле, требуя его отставки с поста руководителя Бийского района, также активно освещаемые Атмосферой. Тогда Якубе вменялось в вину то, что в 2009 г. он купил у ООО Заозерное из Бийского района некую неназванную недвижимость стоимостью 1,8 млн рублей (а в 2010 г. продал ее). Из этого делался вывод, что "из-за действий, а точнее бездействий [Якубы] район оказался на грани вымирания". Тогда же к жесткой, но не слишком подкрепленной фактически критике политика, связанного с регулярно засвечивающимися в криминальных скандалах бийскими группировками ветеранов боевых действий, подключились и СМИ, принадлежащие также дислоцированному в Бийске крупнейшему российскому производителю БАДов – группе Эвалар.

Противники Якубы и тогда и сейчас прежде всего активно апеллируют к губернатору Алтайского края Александру Карлину. Возможно, дело здесь в том, что на Алтае мало кто сомневается, что руководящий краем уже более десятилетия авторитарный пожилой губернатор, имеющий репутацию мнительного и подозрительного человека, – именно тот, кто будет единолично определять "претендента власти" на пост мэра наукограда и обеспечивать его поддержку в ходе назначения сформированной властями комиссией.

Неожиданным стало активно присоединение к кампании протия Якубы лидера КПРФ в Алтайском крае Марии Прусаковой. Г-жа Прусакова на страницах Атмосферы дает советы алтайской Единой России поискать более беспроблемного кандидата, чем г-н Якуба. "В Бийске и так очень низок авторитет партии "Единая Россия", и идти на выборы с такими кандидатами, как Якуба, которому вообще уже пророчат должность руководителя города – это, мягко говоря, ошибочная кадровая политика. Хотя "единоросы" завуалировали его, заявив как «самовыдвиженца».Моё личное мнение, и уверена, что меня поддержат мои однопартийцы, если факт ношения чужих медалей будет официально подтвержден, то Якуба должен не только снять свою кандидатуру с выборов, но полностью уйти из политики Алтайского края", - публикует издание высказывание возглавившей менее года назад КПРФ в крае ранее до этого малоизвестной активистки.

Атомсфера также сообщает о многочисленных запросах по поводу сомнительной медали Якубы, направленных в различные силовые и властные инстанции, а также о том, что в кампании дискредитации бийского политика был задействован даже сенатор Франц Клинцевич, который якобы даже "привел в пример случай с Якубой, как настоящее обесценивание подвига настоящих героев, самому Президенту России Владимиру Путину".

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