Обвиненных в крышевании подпольного банка в Барнауле высокопоставленных полицейских могут всего лишь уволить из МВД?

05.12.2017

Арестованных по обвинению в причастности к деятельности в течение более 2 дет в Барнауле подпольного банка двух офицеров полиции всего лишь могут уволить из МВД за незаконную банковскую деятельность. Такой комментарий пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю публикует 5 декабря "губернаторская" телекомпания Катунь-24.

Накануне о деле подпольного банка, в рамках которого уже было предъявлено обвинение двух "крышевавших" его полицейских, сообщило краевое управление СКР. Данные о помещенных под домашний арест полицейских не оглашаются ни СКР, ни МВД, однако на местных форумах инсайдеры утверждают, что речь идет о высокопоставленных офицерах одной из экономических служб ГУ МВД.

Судя по всему, руководство алтайской полиции встретило скандал крайне раздраженно и с большим трудом готово выполнять свои обязанности по наказанию подпольных банкиров из числа своих старших сотрудников.

"Двух сотрудников правоохранительных органов могут уволить, если подтвердится факт их незаконной банковской деятельности", - цитирует губернаторская телекомпания данный по этому поводу весьма характерный комментарий ГУ МВД. Значимым фактом также представляется то, что скандал, вылившийся в следствие по открытому уголовному делу, в рамках которого уже предъявлены обвинения и произведены аресты, в руководстве алтайской полиции охарактеризовали лишь как то, что "в данный момент идет проверка по обвинению сотрудников полиции по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность". Полицейский главк, тем не менее, признал то, что руководителей этих полицейских офицеров, если им будет вынесен приговор, также могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Нет комментариев