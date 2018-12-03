Новый сайт Эвалара - Толк - обзавелся анонимным двойником.

03.12.2018

Помпезно запущенный в середине октября группой Эвалар новый информационный сайт Толк (tolknews.ru) обзавелся анонимным сайтом-двойником, выходящим на домене толк-новости.рф.

Домен для сайта-двойника (толк-новости.рф) был приобретен его владельцами уже 20 октября – спустя лишь несколько дней после начала выхода эваларовского проекта. Сейчас на нем размещено порядка двухсот публикаций, представляющих собой преимущественно различные интерпретации и комментарии материалов, выпущенных алтайскими медиа. Количество просмотров страниц сайта-двойника весьма скромно – порядка 100 в сутки.

Общая позиция публикаций анонимного сайта выглядит вполне провластной – и этим мало чем отличается от позиции эваларовского Толка.

Создатели сайта утверждают, что над ним работают 5 человек в центральной редакции и 5 сотрудников "на местах", активно приглашают желающих в свой коллектив, обещая зарплату в 40 тыс. рублей и делясь подробностями о личностях работающих над проектом людей. Однако, вся эта информация носит нескрываемые черты фейковой.

Сами себя организаторы позиционируют как сторонников своеобразного медийного гринмейла, не скрывая движущих ими материальных мотиваций.

"Проект ТОЛК-новости делает команда независимых журналистов. Мы работали в разных городах России, где создавали информационные порталы, которые затем становились значимыми региональными ресурсами. Алгоритм нашей работы таков: мы приезжаем в город, где ожидаются яркие политические процессы, создаем ресурс и набираем команду журналистов из СМИ региона. Затем мы выводим ресурс в топ по ключевым запросам.

На этом этапе обычно мы получаем предложение о продаже нашего ресурса. Если оно не поступает или нас не устраивает цена, мы выводим ресурс в топ СМИ региона. При этом стоимость нашего проекта вырастает в разы. На этом этапе мы всегда получаем предложение слиться со слабым местным СМИ, дав ему новую кровь. На этом этапе такое предложение нам уже обычно не интересно.

Мы нейтрально относимся к действующим СМИ региона и никак не связаны с ними, но мы с удовольствием даем работу талантливым молодым журналистам," – так описывают свою позицию организаторы сайта.

Пока, впрочем, столь пафосно описанные ими медиа-квалификации, воплотившиеся в текущий контент сайта, выглядят достаточно бледно и вполне однозначно лежат вне понимания журналистики – даже в самом мягком ее определении. И хотя публикации сайта зачастую представляют собой практически лишенные смысла тексты, при этом автор посвященных алтайской тематике текстов выглядит человеком, реально погруженным в актуальную внутреннюю проблематику краевого политикума.

Появление нового интернет-проекта, несмотря на скромную посещаемость, не прошло незамеченным: в соцсетях представители медийной сферы Алтая последнее время активно делились версиями того, кто стоит за анонимным сайтом.

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