Новый алтайский губернатор работает над программой: принесите ко мне своих старичков, я сегодня их за завтраком скушаю…

19.06.2018

От редакции.

Реальным основным пунктом программы Томенко на выборах может стать жестко рекомендованная ему в этом качестве Кремлем агитация за вызвавшее в России волну массового негодования решение о повышении пенсионного возраста.

18 июня пропагандистское ведомство губернатора Алтайского края заявило о том, что временно возглавляющий этой регион кремлевский эмиссар Виктор Томенко начал работу над программой развития края, намереваясь представить ее к сентябрьскому голосованию, на котором он намерен получить статус постоянного главы этого региона.

ТОРЖЕСТВО ДЕМОГРАТИИ В ГЛУБИНКЕ

Такие заявления врио губернатора прозвучали 16 сентября на форуме, проведенном партией Единая Россия в райцентре Благовещенка. Целью этого форума, куда съехались сотни существующих на бюджетные средства служащих, было заявлено намерение этой партии "отобрать" кандидата на выборы губернатора в сентябре. Среди участников собрания, помимо большой группы руководителей края и чиновников краевых органов власти, в отдаленный райцентр были доставлены также депутаты-единороссы, представители муниципальных органов власти, руководители большой группы финансируемых из краевого бюджета СМИ из 18 районов и городов - Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов, а также городов Яровое и Славгород. Краевое правительство также организовало тур в Благовещенку для большой группы сотрудников краевых СМИ. Любопытно, что на сей раз состав губернаторского пула, куда традиционно включались находящиеся в директивной или договорной зависимости от краевых властей СМИ, был существенно расширен. На сей раз в сопровождение губернатора также были включены СМИ медиа-группы Эвалар, собственники которой последние полтора года конфликтовали с их помощью с экс-губернатором Карлиным, а также сотрудники группы издаваемых в Барнауле сайтов, имеющих репутацию публичных представительств действующих здесь групп провластного экстремистского подполья, связанного с серией нападений, поджогов и избиений представителей оппозиции.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

Неблагоприятное впечатление на жителей одного из беднейших российских регионов края при этом произвело то, что для проведения партийного форума были мобилизованы существенные средства и ресурсы краевого и местных бюджетов. Аналогичные аргументированные подозрения ранее регулярно высказывались в адрес предшественника г-на Томенко на губернаторском посту и его команды и стали одной из причин предельно низкого здесь авторитета губернатора Александра Карлина и ЕР (на последних выборах в Госдуму занявшей здесь последнее место по России при голосовании по партспискм).

Краевое правительство, судя по ряду косвенных данных, сегодня также довольно-таки болезненно отреагировало на упреки в соцсетях в растрате бюджетных средств на партийный форум. В данных по его итогам комментариях СМИ в ответ на упреки власти края стали подчеркивать, что дорогостоящее партийное мероприятие якобы являлось рабочей деятельностью задействованных в нем чиновников. Так, в интервью ряду федеральных СМИ (например, Интерфаксу) поездка и выступление Томенко на форуме ЕР в Благовещенке прямо именуется "рабочим" мероприятием краевых властей.

В ближайшие дни в алтайской глубинке должны состояться еще несколько подобных массовых партийных "форумов" (а 28 июня единороссы на региональной конференции должны утвердить Томенков качестве своего кандидата в губернаторы).

КРЕМЛЕВСКАЯ ИГРУШКА

В этой ситуации ряд известных на Алтае общественных деятелей обратили внимание на то, что процедура объявленных единороссами на Алтае губернаторских "праймериз" на сей раз носит нескрываемый характер политического симулякра – с назначенным Кремлем врио губернатором там "соревнуются" ряд политиков явно несопоставимого с ним уровня. "Зачем эти глупые розыгрыши? И унижение уважаемых людей", - иронизирует в распространенном по итогам благовещенского форума обращении к полтипартиям Константин Емешин - известный на Алтае общественник, в прошлом возглавлявший здесь краевую Общественную палату и входивший в кабинет "народного губернатора" Михаила Евдокимова. В этой связи маститый общественный деятель призвал признать, что "выборы" в сентябре неизбежно будут носить формальный характер.

"Призываю партии в этих условиях не бросаться с головой в эту игру, которую только чисто формально можно назвать "выборами". Пусть сама администрация выберет две подходящие партии спойлера, как это делал Карлин... И пусть побеждает назначенный победитель. Если что не так, так "прокатим" его на второй срок. По крайней мере, мы не будем унижать себя этой показухой", - пишет Емешин.

По его мнению, тем не менее надо дать возможность г-ну Томенко проявить себя.

ВСЕ БУДЕТ КАК ПРИ ДЕДУШКЕ

Первым системным действием главы региона в этом направлении, видимо, можно считать речь врио губернатора на партфоруме ЕР в Благовещенке, посвященную предложенной им программе развития края. Хотя с тех пор прошло уже несколько дней, полный текст речи недоступен – и краевое "министерство пропаганды" и местная Единая Россия публикуют идентичный в основе текст с набором довольно-таки малосодержательных цитат из этого выступления, не содержащий не только никаких цифр, но даже и внятных целей и приоритетов программы.

Единственным исключением здесь стал озвученный врио губернатора в ходе выступления призыв к своей команде – повысить ее степень открытости. "Ставлю задачу Правительству Алтайского края - наладить прямое общение властей всех уровней с жителями края. Ситуация, когда власть не интересуется проблемами людей, для меня неприемлема", - заявил он. Впрочем, каких-либо реальных шагов в этом направлении за несколько первых недель работы на Алтае ни сам г-н Томенко, ни сохраненный им в полном составе "карлинский" внутриполитический блок его формально новой администрации до сих пор не предпринял.

Резонанс на Алтае получило и еще одно высказывание Томенко в Благовещенке. Врио губернатора сделал его во время посещения местного завода ОАО Кучуксульфат, имеющего репутацию контролируемого бывшими высокопоставленными представителями местного силового сообщества. В ходе визита туда Томенко пожаловались на то, что действующее якобы в интересах Альфа-групп федеральное правительство пытается организовать рейдерский захват этого предприятия. Ответ главы региона на неожиданную жалобу о шалостях команды Дмитрия Медведева неизвестен. А вот его заявление о том, что на Алтае "все будет как раньше" стал поводом для живого обсуждения здесь в соцсетях. В ответ на высказываемые в его адрес многочисленные ожидания кадровых реформ в погруженном в многолетний застой крае, его новый глава неожиданно весьма комплиментарно охарактеризовал созданную г-ном Карлиным здесь системуу управления и высшую бюрократию. «В Алтайском крае сложилась достаточно добротная система государственного управления, но чувствуется запрос на большую открытость, доступность и справедливость власти», - заявил он.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ГОСПОДИН БАРОН

Тем временем позиционирующий себя как близкий к Кремлю инсайдер канал Незыгарь 19 июня сообщил о том, что реальным основным пунктом программы Томенко на выборах может стать жестко рекомендованная ему в этом качестве Кремлем пропаганда вызвавшего в России волну массового негодования решения по повышению пенсионного возраста.

"Инсайдеры в администрации Алтайского края говорят, что принято политическое решение - край станет пилотным регионом по пропаганде пенсионной реформы.

Виктор Томенко на встречах с избирателями будет объяснять, почему им выгодно повышение пенсионного возраста. Это станет "изюминкой" его предвыборной кампании", - пишет в этой связи Незыгарь.

Такое решение, впрочем, грозит не просто осложнить начатую уже довольно проблемно кампанию командированного на Алтай красноярского менеджера. С учетом складывающегося в российском обществе консенсуса вокруг неприятия этого решения (в настоящее время, по оценкам, включающего до 92% населения) рекомендация построить свою кампанию вокруг пропаганды повышения пенсионного возраста может оказаться фатальным для карьеры решившего попробовать свои силы на посту главы крупного проблемного сибирского региона весьма успешного в прошлом корпоративного менеджера из Норильска.

На фото пресс-службы губернатора - участники партфорума ЕР, свезенные в Благовещенку, голосуют за Томенко на внутрипартийных праймериз. Не окажутся ли эти голоса единственными, на которые сможет рассчитывать на выборах в сентябре брошенный на пропаганду получившей репутацию людоедской пенсионной реформы Кремля бывший менеджер Норникеля?

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