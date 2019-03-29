Новые Известия рассуждают - приведут ли аресты Абызова и Ишаева к расследованию деятельности Карлина?

29.03.2019

28 марта Новые Известия публикуют материал "Абызов, Ишаев…Кто следующий?", в котором высказывают предположение о том, что серия резонансных дел против высокопоставленных чиновников может продолжиться расследованием в отношении экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина ( сейчас он представляет своего преемника в Совфеде). Свое предположение автор материала базирует на то, что озвученные силовиками претензии в адрес экс-министра Михаила Абызова территориально привязаны к двум российским регионам – Новосибирской области и Алтайскому краю (где базировались тогда принадлежащие ему энергоактивы).

"Этот след может привести к экс- губернатору Алтайского края Александру Карлину", - говорит автор публикации, предполагая, что вызвавшие внимание силовиков действия Абызова, которые он называет "многомиллиардной аферой", "в крае…никак не могли пройти мимо внимания его руководства". Автор материала также обращает внимание на вышедшие в последние месяцы публикации с разоблачением деятельности по хищнической вырубке в Алтайском крае лесов, по его оценке организованные на федеральных госкнаалах представителями Кремля.

Возможные претензии к Карлину по "лесной линии" издание связывает теперь уже с последствиями в рамках дела бывшего хабаровского губернатора и полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. В материале при этом ссылаются на предположительно породившее дело Ишаева высказывание Путина о том, что "лесная сфера очень коррумпированная и очень криминализированная".

"После Ишаева можно ожидать ещё арестов высокопоставленных чиновников, связанных с лесом. И надо иметь в виду, что алтайская «лесная мафия» мало в чем уступала дальневосточной", - констатирует издание.

Материал завершается своеобразной идеологической конструкцией, в рамках которой авторы пытаются обосновать наступление "нового этапа" деятельности российской власти.

"В Интернете можно встретить множество гневных записей жителей Алтайского края, которые описывают бедственное положение региона после многолетнего правления Карлина. Появившаяся в СМИ информация об украденных миллиардах пока не подтверждена правоохранителями. Но учитывая взятый темп арестов чиновников высокого ранга, можно предположить, что Ишаев – не последний в списке подлежащих задержанию экс-губернаторов.

Новые правила игры для губернаторов и федеральных чиновников, по сути дела, завершают период «нового феодализма» в новейшей истории страны. После распада Советского Союза губернаторы регионов получили полномочия и возможности для формирования на местном уровне собственных бизнес-кланов. Используя административный ресурс, «новые феодалы» брали под свой контроль прибыльные «куски» собственности, путали региональный бюджет с собственным карманом, способствовали кумовству и коррупции в госаппарате. Преобладание частных интересов над интересами страны и «неприкасаемость» «новых феодалов» привели к торможению развития многих регионов и страны в целом. Именно так представляется ситуация, долгое время сохранявшаяся в Алтайском крае," – резюмирует публикация.

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