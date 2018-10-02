Негреев вместо Ляпунова.

02.10.2018

На шестой месяц своего пребывания на посту главы Алтайского края Виктор Томенко произвел первые назначения, приведшие в его кабинет новые лица. 2 октября официальный сайт края сообщил о смене губернаторского пресс-секретаря. Вместо работавшего в последние годы на этой должности Андрея Ляпунова с 9 октября ее (а также должность начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике) займет Дмитрий Негреев.

На фото: Александр Богданович, ступайте нами на третий срок управлять - Дмитрий Негреев подносит Александру Карлину собранные медиа Эвалара такие "требования" жителей Алтайского края (2014 г.)

Сообщается, что г-н Ляпунов освобожден от своих обязанностей и уволен с госслужбы по собственной инициативе.

Дмитрий Негреев до нового назначение в течение ряда лет выполнял обязанности главного по контенту в медиа-группе Эвалара.

Сообщается также, что представителем губернатора и правительства в краевом Заксобрании с 8 октября назначена 55-летняя Стелла Штань.

Томенко также утвердил на своих постах как постоянных руководитеелйц руководителей ведомств своего аппарата четверых ранее длительное время работавших на них при губернаторе Александре Карлине чиновников.

Это бывший сотрудник ФСБ 48-летний Олег Гусев, с 2013 года работающий руководителем секретариата губернатора Алтайского края, администрации губернатора и правительства Алтайского края.

Начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности назначен бывший первый замначальника краевого управления ФСБ 67-летний Владимир Тарасов.

Начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по документационному обеспечению назначен 62-лений Владимир Поморцев, работающий в этом ведомстве с 2003 г..

Начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров назначен работающий в кадровой сфере здесь с 2001 г. 61-летний Игорь Гниденко.

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