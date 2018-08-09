Население Алтайского края за полгода уменьшилось на 8167 человека.

09.08.2018

Население Алтайского края за первые шесть месяцев 2018 года за счет всех причин (превышение смертности над рождаемостью и отрицательной миграции) уменьшилось на 8167 человек. Об этом сообщает территориальный орган Росстата.

Тем не менее, ведомство государственной статистики фиксирует. Что в последний месяц отчетного полугодия наблюдалось ранее ухудшавшиеся по всем позициям показатели сокращение, "развернули" свою динамику. В итоге отрицательный демографический баланс по итогам полугодия по-прежнему превышает рекордные прошлогодние показатели (более чем на 12%). Однако, тенденции июня позволяют надеяться, что "дно" ухудшения ситуации уже достигнуто.

Разворот демографической ситуации в июне отмечался по нескольким направлениям.

Так, отрицательный миграционный баланс за полугодие (-2484 человека), оказался даже ниже прошлогодних цифр (-2692 человека). Впрочем, пока это достигнуто лишь за счет рост международной миграции в Алтайский край (практически полностью она идет из стран Средней Азии). По итогам полугодия, здесь достигнут положительный баланс в 1003 человека (практически двойной рост к прошлогодним показателям).

А вот собственное население депрессивной сибирской территории продолжает активно уезжать в более благополучные регионы России. За январь-июнь население края за счет межрегиональной миграции уменьшилось на 3487 человек, что существенно (на 289 человек) выше рекордных прошлогодних цифр. Впрочем, по итогам 5 месяцев картина была еще существенно хуже, поэтому и здесь есть повод для осторожного оптимизма.

Этот показатель в демографическом балансе - пожалуй, единственный активно и быстро реагирующий на качество работы властей края. Нельзя исключать, что временно улучшение его в июне могло быть связано со сменой непопулярного на Алтае губернатора Александра Карлина, с именем которого многими здесь связывалась застойная бедность и отсутствие программ реального развития. Впрочем, кредит доверия населения его преемнику может оказаться весьма кратковременным – если такие программы не будут им быстро и эффективно продемонстрированы.

Картина с естественным падением численности населения при этом также показывает, что катастрофическая ситуация здесь местами начинает улучшаться. Так, смертность в Алтайском крае прекратила рост уже по итогам мая (и подтвердила эту тенденцию за июнь). Однако, существенно ухудшающимся показателем стали данные о рождаемости – она по-прежнему продолжила быстрое падение (-1094 человека).

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