Население Алтайского края за 9 месяцев сократилось на 11.377 человек.

15.11.2018

Население Алтайского края за январь-сентябрь 2018 года за счет всех причин (превышение смертности над рождаемостью и отрицательная миграция) сократилось на 11.377 человек. Об этом сообщает территориальный орган Росстата. Это на 678 человек (на 6,3%) больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Хотя сокращение населения в одном из беднейших регионов России по-прежнему превышает рекордные прошлогодние показатели, в ситуации здесь наметились и некоторые положительные тенденции.

Они касаются итогов миграции.

В целом отрицательный итога миграции жителей Алтайского края в более благополучные регионы России по-прежнему высок – по итогам 9 месяцев население региона за счет этого уменьшилось на 5345 человек. Однако, это все же меньше прошлогодних показателей (-5653 человека).

А вот международная миграция (почти исключительно – из стран Средней Азии) выросла в текущем году многократно. Ее итоговый положительный баланс составил 1403 человека. Это почти втрое выше прошлогодних цифр (575 человек).

В финальном итоге, миграционная убыль населения за январь-сентябрь составила 39 42 человека. Эта цифра по-прежнему весома, но она все же ощутимо меньше прошлогодних показателей (5078 человек).

А вот показатели естественного движения населения за 9 месяцев продолжают ухудшаться – смертность в Алтакрае растет, а рождаемость продолжает падать. Количество родившихся в крае по итогам 9 месяцев оказалось ниже прошлогодних цифр на 1510 человек, а количество ушедших из жизни, напротив, выше прошлогоднего на 304 случая.

В итоге, за счет естественной убыли население края сократилось за 9 месяцев на 7435 человек. За аналогичный период прошлого года эта цифра была ощутимо ниже – 5621 человек.

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