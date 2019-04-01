Население Алтайского края в 2019 г. убывает еще быстрее прошлогоднего.

01.04.2019

Об этом свидетельствуют опубликованные Росстатом данные об изменении численности населения Алтайского края в январе 2019 года. По всем причинам (миграционная и естественная убыль населения) за этот месяц оно сократилось на 1739 человек. Это почти на 5% выше еще недавно казавшегося печальным рекордом показателя за аналогичный месяц прошлого года (1661 человек).

Тем не менее, хотя падение численности населения депрессивного сибирского региона продолжает нарастать, детальный анализ показывает, что внутри этого процесса появились и положительные тенденции.

Нас сегодня они касаются пока лишь сферы миграции – из Алтайского рая стали немного менее активно уезжать в более благополучные регионы России, также вырос положительный баланс миграции иностранцев. Так, по итогам января 2019 года за счет миграции в другие регионы России население края уменьшилось на 505 человек. Однако, годом ранее эта цифра была больше – 605 человек.

За счет международной миграции (почти исключительно с территории азиатских соседей) население края в январе выросло на 210 человек (годом ранее эта цифра составляла всего 15 человек).

В итоге миграционный баланс за январь хотя по-прежнему носит отрицательный характер (-295 человек), он существенно меньше прошлогоднего (-590 человек).

А вот естественные потери численности населения в Алтайском крае в 2019 году лишь продолжали нарастать – рождаемость здесь быстро падает, а потери за счет смертности – растут. Так, количество родившихся в январе составляет 1807 человек (годом ранее было 2049 младенцев). А вот количество ушедших из жизни жителей края в январе составило 3251 человек (в январе 2018 г. – 3120 человек).

В итоге за счет естественной убыли населения оно уменьшилось за первый месяц текущего года на 1444 человека (годом ранее – на 1071 человека).

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