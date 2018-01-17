Нагайцев отправил в органы донос на организаторов проекта Карта нарушений на выборах.

17.01.2018

Андрей Нагайцев в своем аккаунте в Фейсбуке сообщил о том, что 16 января он направил в правоохранительные органы ряд заявлений, обращающих их внимание на то, что движение Голос и связанные с ним интернет-проекты якобы незаконно вмешиваются в текущую выборную кампанию.

Ранее выходец из Бийска Нагайцев (в прошлом подполковник ФСБ) заявил о намерении презентовать на текущей неделе созданный в инициативном порядке рядом группировок экс-силовиков "общественный блок" в поддержку планов по продлению полномочий Путина.

Фактически первой акцией блока стал донос силовикам на общественников: формальным поводом для которого стал поддерживаемый ими интернет-проект Карта нарушений на выборах.

"Голос" требует принять меры..." А кто вы такие, чтобы требовать? Довольно странно, что, в некоторых регионах, россияне поддаются воздействию этого сомнительного "общественного образования", имеющего не менее сомнительные корни.

Мы решили более внимательно приглядеться к движению "Голос", создателям портала "Карта нарушений".

В целях объективного гражданского расследования, сделали запросы в соответствующие органы...

Кроме того, обращаемся к гражданам России быть бдительными и информировать избирательные комиссии, правоохранительные органы о фактах незаконного вмешательства в выборы Президента Российской Федерации иностранных граждан и организаций, аффилированных структур", - пишет г-н Нагайцев, комментируя свою инициативу.

В качестве "документов", свидетельствующих о том, что "организация и сайт напрямую связаны с США", Андрей Нагайцев публикует скриншоты справок публичного сервиса WHOIS. Из них следует, что вызвавшие его подозрения домены Голоса и Карты нарушений действительно были зарегистрированы у крупнейшего мирового регистратора доменов, управляющего 73 миллионами их – компании GoDaddy.com, LLC (действительно располагающейся в городе Скоттдейл в Аризоне).

На фото: г-н Нагайцев за работой в своем кабинете.

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