Мотузная потребовала миллион компенсации за незаконное уголовное дело.

16.05.2019

Адвокат бывшей жительницы Барнаула Марии Мотузной, покинувшей Россию из-за уголовного преследования по обвинению в экстремизме, подал в Центральный райсуд Барнаула исковое заявление о компенсации морального вреда. Об этом 16 мая молодая женщина сообщила в своем Телеграм-канале. Мотузная просит взыскать с Минфина РФ 1 млн рублей за незаконное уголовное дело.

Дело против Мотузной началось с заявления в полицию двух студенток местного филиала РАНХиГС Дарьи Исаенко и Анастасии Битнер. Девушки заявили, что мемы, которые касались представителей негроидной расы и священников, опубликованные на заброшенной странице «ВКонтакте» Мотузной, оскорбили их.

Экспертизой дела Мотузной занималась некоммерческая организация Лингва-Эксперт, с которой часто сотрудничает алтайский Центр "Э". Экспертами выступили Светлана Доронина и одна из референтов губернатора Алткрая - Марина Градусова.

Эксперты заявили о том, что обнаружили в мемах «лингвистические, психологические и религиоведческие признаки выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих», а также другая экспертиза нашла «лингвистические признаки унижения представителей негроидной расы» и «лингвистические признаки пропаганды превосходства представителей европеоидной расы над негроидной».

Владелице аккаунта вменили возбуждение ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ) и оскорбление чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ).

«На основании доноса Марию неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали ее дом, возили на допрос маму и бойфренда, отбирали подписку о невыезде, скопировали личную информацию с мобильного телефона, провели психиатрическую экспертизу, включили в список экстремистов," – так изложены мотивы заявления в публикации канала Мотузной.

В суде Мотузная своей вины не признала, отказавшись от ранее данных признательных показаний. Ее дело суд вернул в прокуратуру из-за нарушений, а затем оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Росфинмониторинг исключил Мотузную из списка экстремистов. Прокуратура принесла ей официальные извинения.

Однако, в ходе развития этой ситуации молодая женщина покинула Россию, уехав сначала в Киев, а затем в Евросоюз.

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