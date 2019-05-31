Министр здравоохранения Алткрая пояснил, куда делись деньга на повышение зарплат бюджетникам.

31.05.2019

В дискуссию вокруг вопроса о том – куда делись деньги, выделенные бюджетом Алтайского края на повышение зарплат бюджетникам в 2019 г., включился министр здравоохранения этого региона Дмитрий Попов.

30 мая она была начата полемическим выступление губернатора Виктора Томенко на сессии Заксобрания края, в котором глава региона обвинил неназванных независимых экспертов в необоснованной критике его правительства в том, что оно не выполнило обещания повысить в 2019 г. зарплаты бюджетникам на 11%.

Томенко завил, что с начала года выделяемые на зарплаты бюджетникам средства были увеличены на 10,4%, а после дополнительных ассигнований в мае этот процент увеличится до 14,9%.

Мнение губернатора, однако, опровергает Росстат. Его общая статистика фиксировала в Алтайском крае с начала 2019 г. в разы меньший рост зарплат бюджетников, а по отдельным направлениям – даже их абсолютное падение. Так, накануне выступления губернатора (24 мая) терорган Росстата опубликовал доклад "Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки по Алтайскому краю" (за первый квартал 2019 г.).

В нем зафиксировано то, что номинальная зарплата алтайских учителей в первом квартале повысились все лишь на 3,7% (к соответствующему периоду прошлого года), врачей – на 0,6%, среднего медперсонала – на 2,4%, а у работников культуры она упала на 6,1%.

Своеобразное разъяснение этот феномена содержится в циркулярном письме доверенного эмиссара Томенко, ставшего главой краевого Минздрава – Дмитрия Попова. 24 мая этот документ был разослан сотням руководителям медучреждений региона.

В нем министр признает, что краевое правительство фактически системно утратило контроль над формированием зарплат в подведомственных бюджетных учреждениях: их руководители массово манипулируют с фондом зарплат.

Попов в мягкой форме предупреждает руководителей медучреждений о том, что эти манипуляции могут привести к последствиям для них, если в итоге средняя зарплата по массе подведомственных им бюджетников не будет достигать целевого показателя (сводимого для Кремля в упомянутом докладе Росстата).

Возможно, именно быстро нарастающий развал управленческой вертикали в регионе в условиях непрекращающегося уже шестой год кризиса, нарастающей коррупции и отсутствия видения каких-либо перспектив и мог являться тем механизмом, который запустил те процессы, маркером которых стало выступление Томенко: крайправительство увеличивает ассигнования на зарплату бюджетникам, а зарплата их не растет.

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