Минимальный штраф барнаульского сторонника Лимонова вновь актуализировал подозрения в его особых отношениях с Органами.

02.04.2018

Решение Ленинского суда Барнаула о наложении минимально определенных законом штрафов на местного сторонника Лимонова – Евгения Берсенева – вновь актуализировало в соцсетях дискуссию об особых отношениях активиста с Органами.

28 марта Ленинский райсуд Барнаула оштрафовал г-на Берсенева по двум статья КоАП - ч.1 ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами и ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов). В обоих случаях активист получил минимальное наказание, определенное законом – штраф в размере тысячи рублей.

Евгенй Берсенев – в прошлом журналист, активист организаций Эдуарда Лимонова. С 2014 года принимал активное участие в проектах Лимонова, поддерживавших внешнеполитические авантюры Кремля, в частности, по разжиганию войны в Донбассе. Впоследствии, по его словам, сотрудничал со структурами нелегально частных военных компаний (действующих в России под кураторством Кремля и спецслужб).

Комментируя назначение новых штрафов активисту в своем блоге, Эдуард Лимонов назвал Берсенева действующим руководителем алтайской ячейки "Другой России". Возможно, впрочем, что данный статус носит номинальный характер – о каких-либо действиях другороссов на Алтае нет информации уже длительный ряд лет.

Инициатором штрафов в отношении Берсенева на сей раз стало МВД – в лице действующего в Алтайском крае Центра по противодействию экстремизму. Поводом для иска в суд стали фотографии, опубликованные Берсеневым на его странице в соцсети "ВКонтакте" в 2013 и 2015 годах. На одной из них было изображение флага запрещенной НБП Лимонова, на другой активист был в футболке с запрещенным лозунгом НБП.

Сообщения о штрафах были активно подхвачены – в частности, большой материал с развернутыми оценками самого активиста опубликовало об этом имеющее репутацию поддерживающего особые отношения с российскими спецслужбами агентство Росбалт.

Оба иска против Берсенева, впрочем, в формально-правовом отношении действительно носили довольно сомнительный характер – об их оценке как неправомерных, в частности, заявил авторитетный экспертный центр Сова.

На Алтае, однако, новость о штрафах в отношении активиста вызвала неожиданную реакцию – в соцсетях Берсеневу начали припоминать уже высказывавшиеся ранее в его отношении подозрения в особых отношениях со спецслужбами.

Впервые такие подозрения были высказаны в 2014 году тогдашним товарищем Берсенева – еще одним сторонником Лимонова из Барнаула, Дмитрием Бычковым. Активно преследовавшийся Органами по сомнительным обвинениям (на тот момент он уже имел условный срок) нацбол Бычков тогда был шокирован тем, что его товарищ дал по просьбе спецслужб показания против него. Бычков тогда опубликовал эти показания Берсенева, фигурировавшие в судебном деле и свой рассказ о других фактах, подкреплявших его подозрения.

Попавший в сомнительную ситуацию Евгений Берсенев тогда никак не пояснил публично высказанные против него обоснованные подозрения, начав лишь (в соответствии с известными методиками спецслужб) распространять в сетях заявления, очерняющие участников истории с подозрениями его в провокаторской деятельности.

Возможно, именно это стало поводом для новой порции подозрений в отношении активиста. "Как распознать стукача. Если одних приговаривают к нескольким годам лишения свободы или к штрафу до полумиллиона рублей, то других "просят" внести в казну две тыщи - и свободен!", - так прокомментировал новую историю вокруг минимальных штрафов, полученных Берсеневым, гражданский активист из Барнаула Антон Подчасов. В 2015 г. программист Подчасов был осужден тем же самым Ленинским райсудом Барнаула на полтора года условно за репост в соцсетях признанного экстремистским текста, связанного с конфликтом на Украине.

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