Массовый митинг в Рубцовске против СГК и властей не привлек внимание алтайского политикума.

19.02.2018

Состоявшийся17 февраля массовый митинг в Рубцовске против взявшей на себя ответственность за отопление этого города Сибирской генерирующей компании (СГК) олигарха Андрея Мельниченко прошел без какого-либо явного участия представителей алтайского политкума. Несмотря на формально находящуюся в разгаре кампанию, которая должна завершиться голосованием 18 марта, все ее участники неожиданно решили дистанцироваться от массового протестного мероприятия (Алтайский крайком КПРФ, впрочем, сообщил, что митинг все-таки посетила группа его активистов).

Вопреки обыкновению, митинг в Рубцовске "организовали его обычные жители и многие их поддержали", рассказала на своей странице в Фейсбуке Анастасия Карелина, выдвигавшаяся в прошлом КПРФ в Рубцовский горсовет. По ее словам, численность участников митинга составила до полутора тысяч человек.

Собравшиеся высказывали ряд претензий в адрес СГК. Они заявляли о том, что с началом текущего отопительного сезона, взявшая на себя ответственность за отопление города СГК допустила массовое снижение температуры в отапливаемых ею многоквартирных домах. При этом попытки выставить претензии за ненормативную температуру сопровождались саботажем по стороны должностных лиц. "Акты были составлены не всем, не хватало просто людей для оформления документов, но и тут они сослались на управляющие компании, что это они должны были этим заниматься. Люди возмущены, что остались заложниками этой ситуации", - отметила Карелина.

СГК также упрекали в существенно ухудшении экологической обстановки в городе, покрывшемся в текущем сезоне слоем сажи.

Однако, больше всего претензий вызвал утвержденный губернаторской командой для СГК в Рубцовске повышенный на четверть теплотариф (в настоящее время – 1933 рубля за гигакалорию). "Возмущены оплатой за отопление - это непосильная ноша для горожан, зарплаты просто не хватает оплатить коммунальные услуги в связи с повышением тарифов. Плюс услуги теплоснабжения оказались некачественными, люди замерзали в январе месяце в своих квартирах, температура у некоторых жителей опускалась до 14 градусов, естественно жители требует и перерасчёт", - констатирует настроения участников митинга активистка.

Собравшиеся приняли резолюцию, утверждает МБХ-медиа (текст документа на сегодня недоступен). В ней по данным издания, содержались требования отставок губернатора Александра Карлина и главы города Дмитрия Фельдмана, отмены 25% повышения теплотарифа, возврата в городе системы теплоснабжения от двух ТЭЦ, перерасчета за отопительный сезон 2017−2018 годов, а также требование обязать местное предприятие СГК сократить выбросов вредных веществ в атмосферу.

Сибирский энергогигант Андрея Мельниченко (в настоящее время СГК контролирует в Алтайском крае ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Рубцовске) внешне встретил массовый протест против своей деятельности равнодушно. Однако, фактически его позиция была совсем иной – еще за несколько дней до митинга СГК пыталось смягчить напряжение, пытаясь переложить часть ответственности на управляющие компании и обещая тщательнее контролировать температурный режим в домах с помощью экстренно устанавливаемых современных приборов учета и контроля. Представители СГК (и городских властей) негласно присутствовали и на митинге 18 февраля, тщательно фиксируя происходящее там.

Крайне неблагоприятное впечатление на жителей Рубцовска, впрочем, произвело то, что по окончанию митинга его организатора Александра Ромашова задержала полиция. Сам Ромашов, впрочем, винит в этом местных чиновников: они якобы пожаловались полицейским, что на митинге «звучали призывы к свержению власти» и «порочащие слова в адрес действующего президента».

Фото: Анастасия Карелина.

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