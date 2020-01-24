Макарошки вместо пирожных. Алтайский край - итоги 2019-ого.

24.01.2020

Первые итоги 2019 года в Алтайском крае, опубликованные Росстатом, не внушают оптимизма: показатели существенно ниже средних по России, рост крайне вялый, а внутренний анализ демонстрирует обострение системных экономических проблем.

РОБКИМ ЗИГЗАГОМ…

Росстат опубликовал первые данные по итогам 2019 года в Алтайском крае – индекс промышленного производства и розничный товарооборот. Наиболее ожидаемый индекс – реальных доходов населения – пока не опубликован. И есть сомнения, что это произойдет в обозримом будущем (в прошлом году, например, он появился в материалах алтайского тероргана Росстата лишь летом, полгода спустя после ожидаемой даты публикации). Тем не менее, опубликованные индексы дают представительную картину общей ситуации в сфере экономики края (ИПП) и социальной сфере (розничный товарооборот, т.е. потребление населения).

КОЛБАСНЫЙ КРИЗИС

Алтайский ИПП по итогам 2019 г. показал скромный рост в 1,2%. Это вдвое ниже цифры по России (+2,4%).

Отраслевой анализ показывает, что причина столь вялой ситуации в алтайской промышленности связана прежде всего с тем, что многолетний драйвер ее роста – производство продуктов питания – длительное время дававшее 6-8% годового роста, ныне находится в состоянии устойчивого спада. Производящая без малого половину алтайского промышленного продукта отрасль закончила 2019 г. со спадом производства в 1,1%. Стоит отметить, что в целом по России эта отрасль, напротив, завершила 2019 г. с показателями роста – так, декабрь 2019 г. (к показателям годичной давности) продемонстрировал по стране рост производства продуктов питания на 10,8%.

Правительство Алтайского края уклоняется от каких-либо оценок ситуации в промышленности. Однако, глубокий отраслевой анализ показывает, что спад там прежде всего обеспечен резким снижением выпуска дорогих качественных продуктов питания. Подчеркну, что эти эпитеты, безусловно, не с точки зрения диетологии, каковая рада бы перевести нас на овсяную кашку и листики салата, – а исходя из вкусов и оценок потребляющего пресловутую колбаску населения.

Так, производство мяса (КРС, свинина и прочее) упало в Алтайском крае в 2019 г. на 2,3%, колбасных изделий – на 8%, соков – на 4,4%, масла растительного – на 4,1%, хлебобулочных изделий – на 4,5%, мороженого – на 9,9%, кондитерских изделий – на 21,1%.

Растет же лишь производство того, что идет на рынки более благополучных российских регионов – сыры и прочая продукция глубокой переработки. А также пресловутые макарошки и мука – коими благодетельной властью рекомендовано населению заменить колбасу.

ПУШКИ ВМЕСТО МАСЛА

И тут мы переходим к розничному товарообороту. Раз уж у нас нет (и, видимо, не будет цифр реальных доходов людей), этот индекс вполне показателен. Ибо со стороны торговли он – товарооборот, а со стороны покупателя – реальное потребление населения. Т.е. своего рода функция от его доходов.

2019 г. в Алтайском крае показал рост розничного товарооборота на 1% (в сопоставимых ценах). Не буду резонерствовать в связи с прискорбной малостью этой цифры – с такими темпами "посткризисного роста" уровня пресловутого 2013 г. придется достигать этак пару десятилетий.

Вопрос здесь в другом. Потребление (товарооборот) в прошлом году, как и ранее, формировалось в значительной (примерно на 5%) степени за счет потребительских кредитов населению. Причем кредитная нагрузка на людей выросла до таких объемов, что обеспокоила уже и ЦБ РФ, в текущем году он намерен этот рынок радикально охладить.

В 2018 году розничный товарооборот (в сопоставимых ценах) в АК рос даже более – на 1,3%. Однако, это "кредитное благополучие" уже тогда было лишь миражом. Реальные располагаемые доходы населения как мы теперь знаем, в крае тогда радикально упали – на 4,1%.

Как проговорился Россстат, по итогам 7 месяцев 2019 г. они упали еще на 3,6%. По итогам года цифра реальных доходов нам неизвестна – и ее, видимо, будут хранить как военную тайну.

Однако, связанная с ней цифра потребления населения в АК в 2019 г. (+1%) хуже данных за предшествующий год. Это позволяет уверенно предположить, что итоговая цифра падения доходов населения в 2019 г. будет мало отличаться от катастрофических данных за 2018 г.

А ЧТО ВЛАСТИ?

Ну а что власти? Губернатор Виктор Томенко и в 2018 г. и в 2019 г обещал Заксобранию (ну то есть вроде как жителям края) увеличение реального располагаемого дохода. Цена этим обещаниям уже совершенно ясна: цифры ситуации в АК радикально хуже даже тех далеко не оптимистичных цифр, которые описывают общую ситуацию в России.

Ну а так что – все норм. Он бегает, плавает, медальки горстями раздает, в почетные пионеры вступает. Все замы , правда, экономического блока от него за год сбежали (в том числе и автор этих обещаний по росту доходов). Ну, так желающих стать генералами чиновников еще много. Вот, ответственного в крайправе за промышленность красноярского парня – вместо выговора недавно повысили до "промышленного" вице-губернатора.

…В общем итоге, почему-то вспоминается фраза про "жили они весело, но недолго".

Валерий Савинков

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