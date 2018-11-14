Лучше не стало: бывший глава исполкома ЕР в Алтайском крае жестко оценил работу губернатора и его команды.

14.11.2018

Недавно ушедший в отставку руководитель исполкома организации партии Единая Россия в Алтайском крае Андрей Клюзов предельно жестко оценил итоги начального этапа деятельности команды нового губернатора этого региона. 14 ноября покидающий Алтайский край Клюзов дал интервью сайту Алтапресс.

В нем бывший рабочий руководитель алтайских единороссов дал ряд предельно жестких оценок деятельности новой губернаторской команды, управляющей Алтайским краем. Клюзов фактически упрекает губернатора Виктора Томенко в сохранении формата информационной закрытости, непубличности, отсутствии ожидаемых в депрессивном регионе реальных кадровых реформ и стратегических инициатив по развитию края.

"На мой взгляд, лучше не стало, к сожалению. Причина — практически полное отсутствие этой самой региональной публичной политики и хотя бы какого-либо внятного информационного обеспечения деятельности губернатора в последние два месяца после его избрания.

У Карлина при всех вопросах к нему как к личности была активная политическая позиция и свой взгляд на развитие региона. С ним можно было соглашаться или нет, но он был.

Сейчас я не наблюдаю ничего подобного. Например, мы (штаб поддержки Виктора Томенко) два месяца формировали программу кандидата «Энергия развития». Прошли сотни встреч и слушаний. Где эта программа сейчас? Хоть бы объяснили, что она войдет в основу последующих решений и программных документов. Или сделали вывод, что это был элемент кампании, и о нем нужно забыть и создать теперь что-то новое.

Или вот еще — избиратели ждут решений кадровых вопросов регионального и муниципального уровней, вопросов нового пути развития региона. Где эти решения? Допускаю, что над ними кто-то кропотливо работает в тиши кабинетов. Но тогда хоть намекните. Если нет — плохо, теряем время и доверие людей.

Страсть, воля к власти, желание менять ситуацию, перекраивать политическое пространство, позитивно влиять на экономику и развитие региона — этого я не вижу сейчас в региональной политике", - заявил покидающий Алтай политтехнолог.

Нет комментариев