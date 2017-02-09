Кынев на РБК: Алтайский край может войти в новую волну смену губернаторов Кремлем.

09.02.2017

Среди регионов, главы которых могут быть сменены Кремлем в ходе "новой волны губернаторских назначений" известный российский политолог Александр Кынев назвал Алтайский край. Выступая 8 февраля на РБК, он допустил, что список отставников среди губернаторов может быть расширен на счет "некоторых уже избранных по системе муниципального фильтра в 2013–2016 годах, но имеющих различные проблемы. По разным причинам (в основном это публичные скандалы или конфликты внутри элит) в этой группе главы Ивановской, Самарской областей, Якутии, Приморского и Алтайского краев".

Воспрепятствовать досрочной отставке губернаторов могут несколько типов "техник политической безопасности", отметил Кынев. Одну из таких стратегий – нерешенность проблемы преемника - вероятно, можно отнести к упомянутому политологом Алтайскому краю. В перспективных регионах претендентов на губернаторский мандат много и амбиции групп их поддержки блокируют друг друга."Тот же фактор, но иначе работает в депрессивных регионах, особенно в условиях кризиса. Найти эффективного руководителя на заведомо провальный участок, где карьеры не сделаешь, а репутацию испортишь, бывает очень сложно, и потому в таких регионах могут годами сидеть совершенно неэффективные и непопулярные руководители", - пишет Кынев.

Говоря о новых губернаторах, в финале статьи он отмечает, что в Кремле "сейчас явно в моде стиль «молодого технократа, выходца из региона, но с опытом работы в федеральных органах власти». При этом продолжает сохраняться курс на то, что новые главы регионов не рекрутируются из команды предшественников.

В целом же автор оценивает новация в кадровой политике Кремля по-прежнему достаточно скептически: "Как правило, при новом назначении, независимо от фигуры губернатора, старый он или молодой, работает фактор «политического медового месяца». Первое время новое назначение почти всегда вызывает новые надежды, но довольно быстро как простые граждане, так и элиты начинают смотреть на то, что и как изменилось, и обычно этот взгляд разочаровывает".

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